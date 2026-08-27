Pour Jean-Michel Mis, ce texte compte bien plus qu'il n'y paraît. Jusqu'ici, protéger les données sensibles de l'État dans le cloud reposait sur une ligne de conduite clairement affichée par l'État, mais qu'aucun texte ou loi ne venait vraiment sanctionner en cas de manquement. Avec cet arrêté, la protection change de nature et devient une véritable obligation légale, que l'on peut désormais faire respecter devant un tribunal si besoin. Pour l'ancien député de la Loire, c'est le signe que le débat sur le cloud de confiance a changé d'ère : on ne se contente plus de bonnes intentions affichées, on entre dans le concret, avec des règles précises, vérifiables, et surtout opposables, c'est-à-dire qu'elles peuvent désormais être invoquées et imposées juridiquement à qui ne les respecterait pas.