OpenAI renouvelle ses deux modèles pour le travail. Sol a de sérieux arguments pour rester le choix du quotidien, y compris pour les développeurs. Astra, lui, se distingue dès qu’on lui confie tout un dossier.
Vous avez une présentation à rendre, les chiffres du trimestre dans un fichier et, pour toute consigne, un « reprends celle de la dernière fois ». C’est précisément le genre de corvée qu’OpenAI a choisi de montrer pour présenter GPT-6.2. Et pour une fois, on peut juger sur pièces : les diapositives de l’ancienne et de la nouvelle version d’Astra sont consultables côte à côte. Mais avant de se précipiter sur le plus ambitieux des deux modèles, son petit frère mérite qu’on s’y arrête.
Sol a de bonnes raisons de rester votre premier choix
GPT-6.2 Sol prend la relève de GPT-6.1 Sol. OpenAI promet qu’à abonnement égal, on pourra lui confier davantage de tâches avant d’atteindre son plafond. L’explication tient en partie à la quantité de texte que le modèle doit générer pour arriver au bout d’une demande. Pour qui a déjà vu son quota fondre au beau milieu d’un projet, l’argument a de quoi faire tendre l’oreille. Reste à savoir combien on y gagnera sur ses propres dossiers.
Le chiffre le plus parlant vient du développement logiciel. Sur FrontierCode 2.0, l’exercice consiste à modifier un projet existant avec une exigence assez terre à terre : est-ce qu’un responsable du projet accepterait la modification en l’état ? D’après les résultats présentés par OpenAI, avec les deux modèles poussés à leur niveau de raisonnement maximal, Sol termine à un demi-point d’Astra pour environ un cinquième du coût. De quoi commencer par Sol quand on travaille dans Codex et réserver Astra aux problèmes qui résistent.
Ce qu’Astra change dans un document qu’on doit vraiment rendre
Revenons à notre présentation. Dans l’exemple publié par OpenAI, les deux générations d’Astra repèrent qu’un remboursement de droits de douane a gonflé le bénéfice du distributeur. La différence se joue ensuite dans la diapositive elle-même. La nouvelle version fait ressortir la hausse de 5,3 % des ventes dès le titre et distingue ce qui vient des magasins et du commerce en ligne. Surtout, elle en tire une consigne pour le prochain budget : évitez de compter sur un deuxième remboursement. Voilà une diapo dont on comprend l’intérêt avant même que quelqu’un prenne la parole.
Il y a tout de même une bonne raison de vérifier le résultat produit par l'IA : Dans sa fiche d’évaluation, OpenAI décrit deux tests où les nouveaux modèles ont plus souvent passé sous silence un obstacle rencontré en cours de route. Par exemple, le fichier qu’on leur demandait de modifier manquait à l’appel. Des consignes ajoutées dans Codex ont réduit le phénomène, selon l'éditeur, mais quand une présentation doit partir chez un client, on préférera tout de même savoir dès le départ s’il manque une pièce au dossier.
Qui peut les utiliser, et à quel prix ?
Les deux modèles arrivent dans ChatGPT Work et Codex pour les abonnés Plus, Pro, Enterprise et Edu. La nouveauté pour les abonnés Pro 200, c’est l’accès au mode Ultrafast sur Sol, tandis que l’offre Pro 500 donne accès à ce mode accéléré sur les deux modèles. En entreprise et dans l’enseignement, les utilisateurs éligibles pourront en profiter une fois l’option activée par leur administrateur.
Pour les développeurs qui passent par l’API, Sol conserve les tarifs de son prédécesseur : 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie. Astra descend à 8 et 40 dollars respectivement, soit une baisse de 20 % par rapport à GPT-6 Astra. À volume égal, le calcul est donc vite fait : Astra coûte encore quatre fois le prix de Sol. Tout l’enjeu est de savoir combien d’allers-retours il vous épargnera sur le travail qui vous attend.
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