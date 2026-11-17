Revenons à notre présentation. Dans l’exemple publié par OpenAI, les deux générations d’Astra repèrent qu’un remboursement de droits de douane a gonflé le bénéfice du distributeur. La différence se joue ensuite dans la diapositive elle-même. La nouvelle version fait ressortir la hausse de 5,3 % des ventes dès le titre et distingue ce qui vient des magasins et du commerce en ligne. Surtout, elle en tire une consigne pour le prochain budget : évitez de compter sur un deuxième remboursement. Voilà une diapo dont on comprend l’intérêt avant même que quelqu’un prenne la parole.