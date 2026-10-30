Le plan initial était net : à partir du 30 octobre, l’usage inclus dans Pro 200 pour Work et Codex passait de 20 fois à 10 fois l’allocation de Plus, et les messages GPT-6 Pro en chat tombaient de 200 à 100 par semaine. Les abonnés existants devaient conserver leurs limites jusqu’au 29 octobre et recevoir un crédit unique de 2 500 dollars d’usage, expirant en fin d’année. OpenAI avait aussi promis de ne pas ressusciter la limite de cinq heures sur ce forfait.