OpenAI fait marche arrière sur ChatGPT Pro. Les limites d’usage de Work et Codex ne baisseront pas pour le forfait à 200 dollars, et elles sont même doublées pour les offres Pro à 100, 200 et 500 dollars ainsi que pour Business Premium.
OpenAI renonce à réduire les limites d'usage de ChatGPT Pro, et c’est le retour des abonnés qui a pesé dans la balance. Annoncée lors du DevDay, la coupe de moitié de l'usage inclus du forfait à 200 dollars devait s’appliquer à partir du 30 octobre. Elle n’aura finalement pas lieu, et les limites sont même relevées, avec effet immédiat.
Ascenseur émotionnel
Le revirement a été annoncé sur X par Tibo, visage de ChatGPT et Codex sur le réseau, comme le rapporte Bleepingcomputer. « Nous doublons toutes les limites d’usage pour tous les niveaux Pro 100/200/500 et Business Premium, avec effet immédiat », écrit-il, en ajoutant qu’OpenAI ne réduira pas les limites de Pro 200. Les changements concernent surtout ChatGPT Work et Codex, qui partagent les mêmes quotas d’usage.
Le plan initial était net : à partir du 30 octobre, l’usage inclus dans Pro 200 pour Work et Codex passait de 20 fois à 10 fois l’allocation de Plus, et les messages GPT-6 Pro en chat tombaient de 200 à 100 par semaine. Les abonnés existants devaient conserver leurs limites jusqu’au 29 octobre et recevoir un crédit unique de 2 500 dollars d’usage, expirant en fin d’année. OpenAI avait aussi promis de ne pas ressusciter la limite de cinq heures sur ce forfait.
Dots garde ses limites étendues, sans chiffres pour les paliers
OpenAI maintient par ailleurs, « pour l’instant », les limites étendues de Dots, ses assistants actifs en permanence. L’usage d’un dot reste décompté séparément de l'usage par défaut, ce qui évite qu’un agent qui tourne en tâche de fond ne grignote le budget Work et Codex.
L’entreprise ne publie pas de plafonds chiffrés pour chaque palier. Le doublement se mesure donc par rapport à l’allocation actuelle de chaque forfait, sans valeur absolue à comparer.
Un forfait à 500 dollars avec le mode Ultrafast
Le recul intervient dans un contexte où OpenAI vient d’ouvrir un Pro 500 à 500 dollars par mois, seul forfait Pro à proposer Ultrafast : jusqu’à 300 tokens par seconde dans Codex, soit jusqu'à huit fois plus vite que le mode standard, selon OpenAI. Les inscriptions et les montées en gamme vers Pro 200 avaient été suspendues temporairement depuis le 10 septembre, avant que le forfait ne rouvre aux nouveaux abonnés.
Pour les utilisateurs intensifs de Codex, l’arbitrage se joue désormais entre la vitesse, réservée au palier à 500 dollars, et le volume, élargi sur tous les paliers Pro. Votre usage penche-t-il plutôt vers l’un ou vers l’autre ?
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code