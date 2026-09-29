L'entreprise veut donc éviter une situation assez paradoxale : maintenir artificiellement des tarifs API élevés simplement pour donner l'impression que les crédits inclus dans ses abonnements représentent une énorme valeur.

Il y a tout de même une compensation appréciable pour les utilisateurs intensifs. OpenAI promet de ne pas rétablir sur ses offres Pro la fameuse limite d'utilisation par fenêtre de cinq heures. Les abonnés pourront donc continuer à consommer leur quota hebdomadaire au rythme qu'ils souhaitent.