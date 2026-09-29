OpenAI va rouvrir les portes de son abonnement ChatGPT Pro à 200 dollars par mois. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de pouvoir souscrire à nouveau à la formule la plus généreuse du service, à un détail près : son mode de calcul change et le nouveau forfait offrira, à prix égal, nettement moins de crédits d'utilisation qu'auparavant.

Samuel Boivin / Shutterstock
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Fermée aux nouveaux abonnés depuis le 10 septembre, la formule ChatGPT Pro à 200 dollars fera son retour dès le 30 septembre. OpenAI avait temporairement suspendu les souscriptions au palier « Pro 20X » quelques jours après le lancement de GPT-6 Astra, expliquant que ces utilisateurs particulièrement intensifs faisaient peser une forte pression sur son infrastructure.

La réouverture s'accompagnera toutefois d'un changement important. Tibo Sottiaux, responsable de Codex chez OpenAI, explique que l'entreprise va modifier la façon dont l'utilisation comprise dans l'abonnement est calculée. Et il ne cherche pas à dissimuler la conséquence : ramenée au prix de l'utilisation équivalente via l'API, la nouvelle enveloppe correspondra à environ la moitié de celle proposée jusqu'ici avec l'abonnement à 200 dollars.

Deux fois moins de crédits, mais pas forcément deux fois moins de travail

OpenAI défend néanmoins son choix en assurant que ses abonnés devraient pouvoir accomplir davantage de travail qu'il y a encore un mois. L'entreprise mise notamment sur les progrès réalisés dans l'efficacité de ses modèles.

GPT-6 Sol et GPT-6 Luna, lancés la semaine dernière, illustrent cette stratégie. OpenAI a réduit de 50 % leur tarification dans l'API par rapport aux prix promotionnels de la génération précédente, tout en promettant de meilleures performances. GPT-6 Sol est ainsi facturé 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie, tandis que Luna descend respectivement à 0,10 et 0,50 dollar.
© Colin Golberg

L'entreprise veut donc éviter une situation assez paradoxale : maintenir artificiellement des tarifs API élevés simplement pour donner l'impression que les crédits inclus dans ses abonnements représentent une énorme valeur.

Il y a tout de même une compensation appréciable pour les utilisateurs intensifs. OpenAI promet de ne pas rétablir sur ses offres Pro la fameuse limite d'utilisation par fenêtre de cinq heures. Les abonnés pourront donc continuer à consommer leur quota hebdomadaire au rythme qu'ils souhaitent.

Et OpenAI garde manifestement quelques cartes pour faire passer la pilule. Tibo Sottiaux annonce que de nouveaux services ou fonctionnalités seront ajoutés à l'abonnement dès le 30 septembre sans décompter le moindre crédit d'utilisation. Leur nature reste pour l'instant secrète, le responsable de Codex promettant « beaucoup de grandes annonces » lors des OpenAI DevDay qui démarrent dès ce soir avec une conférence à 19h.

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