OpenAI va rouvrir les portes de son abonnement ChatGPT Pro à 200 dollars par mois. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de pouvoir souscrire à nouveau à la formule la plus généreuse du service, à un détail près : son mode de calcul change et le nouveau forfait offrira, à prix égal, nettement moins de crédits d'utilisation qu'auparavant.
La réouverture s'accompagnera toutefois d'un changement important. Tibo Sottiaux, responsable de Codex chez OpenAI, explique que l'entreprise va modifier la façon dont l'utilisation comprise dans l'abonnement est calculée. Et il ne cherche pas à dissimuler la conséquence : ramenée au prix de l'utilisation équivalente via l'API, la nouvelle enveloppe correspondra à environ la moitié de celle proposée jusqu'ici avec l'abonnement à 200 dollars.
Deux fois moins de crédits, mais pas forcément deux fois moins de travail
OpenAI défend néanmoins son choix en assurant que ses abonnés devraient pouvoir accomplir davantage de travail qu'il y a encore un mois. L'entreprise mise notamment sur les progrès réalisés dans l'efficacité de ses modèles.
L'entreprise veut donc éviter une situation assez paradoxale : maintenir artificiellement des tarifs API élevés simplement pour donner l'impression que les crédits inclus dans ses abonnements représentent une énorme valeur.
Il y a tout de même une compensation appréciable pour les utilisateurs intensifs. OpenAI promet de ne pas rétablir sur ses offres Pro la fameuse limite d'utilisation par fenêtre de cinq heures. Les abonnés pourront donc continuer à consommer leur quota hebdomadaire au rythme qu'ils souhaitent.
Et OpenAI garde manifestement quelques cartes pour faire passer la pilule. Tibo Sottiaux annonce que de nouveaux services ou fonctionnalités seront ajoutés à l'abonnement dès le 30 septembre sans décompter le moindre crédit d'utilisation. Leur nature reste pour l'instant secrète, le responsable de Codex promettant « beaucoup de grandes annonces » lors des OpenAI DevDay qui démarrent dès ce soir avec une conférence à 19h.
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