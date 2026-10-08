Une potentielle dangerosité des IA illisibles confirmée dans la suite de la lettre. « En tant qu'industrie, nous ne savons pas encore comment développer et déployer en toute sécurité des modèles que nous ne pouvons pas surveiller » affirment les anciens employés d'OpenAI. Résultat, « OpenAI et d'autres entreprises pionnières ne devraient pas poursuivre des développements qui réduiraient encore davantage » cette capacité à lire l'IA.

Ils ont par ailleurs profité de cette lettre pour dire qu'ils ne croient pas avoir « établi des contacts avec des tiers en dehors du cadre de leurs fonctions » - ce qui leur était reproché pour justifier leur mise à la porte. Pour eux, leur limogeage a eu « un effet dissuasif sur ceux qui restent chez OpenAI ». Du côté de la firme de Sam Altman, si on se dit d'accord avec ces préoccupations, on réfute avoir licencié ces trois personnes pour leurs opinions.