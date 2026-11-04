Les pirates connaissaient l’équipe chargée des portefeuilles de Binance dès le mois de juin. En cherchant sur le Web un assistant de programmation dopé à l’IA, un ingénieur DevOps de cette équipe avait téléchargé une version piégée de l’outil d’installation Homebrew, très répandu sur Mac. Les équipes de sécurité de Binance ont repéré l’anomalie, remplacé son ordinateur et changé tous ses identifiants. Trop tard pour effacer ce que les pirates avaient appris, à savoir son poste et l’identité de ses collègues.

En septembre, ils ont contacté un ingénieur logiciel de Binance en se faisant passer pour le directeur de projet d’une entreprise fictive. Le premier entretien s’est déroulé en vidéo, avec un prétendu recruteur des ressources humaines. Pour gagner sa confiance, l’interlocuteur lui a montré un compte de réseau social rempli de photos et de vidéos personnelles, une mise en scène inédite selon Binance. Le second entretien, avec un faux PDG, a eu lieu sur une application de messagerie grand public. À la fin de l’échange, le faux dirigeant lui a demandé de télécharger sur son ordinateur de travail un exercice de programmation.

Dès l’installation du projet, les pirates ont remplacé sur sa machine pyenv, un utilitaire courant de gestion des versions de Python, par une copie piégée. Ils envoyaient ensuite leurs ordres à cette copie depuis un serveur sous leur contrôle. « Ce logiciel malveillant inédit n’a pas été détecté par les outils de protection des postes de travail à ce moment-là », reconnaît Binance.

Si vous êtes développeur, ce scénario vous concerne aussi. Les pirates nord-coréens emploient ce genre de recrutement piégé depuis des années, dans les campagnes Contagious Interview et Operation Dream Job, rappelle BleepingComputer, même si Binance ne rattache son ingénieur à aucune d’elles. Depuis janvier, la plateforme dit avoir déjoué 57 tentatives de pirates liés à la Corée du Nord.