L’enquête se concentre désormais sur les déplacements des fonds volés. Selon le FBI, les pirates ont commencé à convertir une partie de leur butin en ether (ETH), une cryptomonnaie qu’ils pourraient ensuite faire transiter par des services de finance décentralisée (DeFi) et des plateformes d’échange instantané. Une succession d’opérations qui pourrait compliquer le suivi des fonds et réduire les possibilités de les geler.

Pour entraver ces transferts, le FBI a publié une liste de 628 adresses associées à l’attaque, dont 608 sur Ethereum, 19 sur Bitcoin et une sur Solana. Aux côtés du Secret Service et du service d’enquêtes criminelles de l’administration fiscale américaine (IRS-CI), l’agence demande aux plateformes d’échange, aux opérateurs de nœuds blockchain, aux services DeFi et aux autres prestataires du secteur de bloquer les transactions impliquant ces adresses ou les fonds qui en proviennent.

Des mesures de gel avaient d’ailleurs déjà été prises avant cette alerte. Dès le 30 octobre, Binance indiquait avoir obtenu, avec l’aide de ses partenaires, le gel d’environ 3 milliards de dollars d’actifs dérobés.

En attendant de savoir quelle proportion de ces fonds gelés pourra effectivement être récupérée, Binance poursuit la reconstitution de ses réserves. Dans un communiqué du 1er novembre, la plateforme a fait savoir qu’elle avait remplacé environ 95 % des actifs dérobés grâce à ses propres ressources financières, sans avoir récupéré cette proportion du butin auprès des pirates. Les 5 % manquants correspondent à des cryptomonnaies moins liquides, que l’entreprise continue de racheter.

Cette reconstitution s’accompagne d’une reprise progressive des retraits, engagée le 1er novembre après plusieurs jours de suspension. Depuis le 2 novembre, les utilisateurs peuvent également vérifier la couverture intégrale de leurs soldes pour les dix principales cryptomonnaies concernées, grâce à une preuve cryptographique des réserves publiée par Binance. La plateforme prévoit d’élargir les retraits à de nouveaux actifs le 3 novembre et s’engage à prendre intégralement en charge les pertes liées au piratage, tandis que les enquêteurs poursuivent la traque des fonds détournés.