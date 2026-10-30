Un faux courrier des impôts, glissé dans les boîtes aux lettres, est en train de circuler et il est d'autant plus dangereux qu'il imite à s'y méprendre la Direction générale des Finances publiques. Tout y est, avec l'en-tête de la République française, l'adresse de Bercy, les articles de loi à la pelle et un QR code à scanner d’urgence pour « régulariser » vos cryptomonnaies. Une belle façade administrative bâtie par les escrocs, qui cherchent à obtenir votre phrase de récupération, une suite de mots secrets qui suffit à prendre le contrôle d'un portefeuille crypto et à le vider. Le moment est plutôt mal choisi pour baisser la garde. Car le soir même de l'alerte de la Police nationale, lancée jeudi 29 octobre, Binance se faisait dérober plus de 6 milliards de dollars, et ses clients inquiets deviennent des cibles toutes trouvées pour ce genre d'arnaque.