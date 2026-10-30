La Police nationale met en garde contre un faux courrier des impôts qui cible les détenteurs de cryptomonnaies. Un QR code y renvoie vers un site frauduleux, au moment même où Binance a subi un piratage record.
Un faux courrier des impôts, glissé dans les boîtes aux lettres, est en train de circuler et il est d'autant plus dangereux qu'il imite à s'y méprendre la Direction générale des Finances publiques. Tout y est, avec l'en-tête de la République française, l'adresse de Bercy, les articles de loi à la pelle et un QR code à scanner d’urgence pour « régulariser » vos cryptomonnaies. Une belle façade administrative bâtie par les escrocs, qui cherchent à obtenir votre phrase de récupération, une suite de mots secrets qui suffit à prendre le contrôle d'un portefeuille crypto et à le vider. Le moment est plutôt mal choisi pour baisser la garde. Car le soir même de l'alerte de la Police nationale, lancée jeudi 29 octobre, Binance se faisait dérober plus de 6 milliards de dollars, et ses clients inquiets deviennent des cibles toutes trouvées pour ce genre d'arnaque.
Un faux courrier des impôts presque plus vrai que nature qui vise les détenteurs de cryptos
Le document exhumé par la Police nationale est daté du 28 septembre 2026. Il prend la forme d'une mise en demeure. La missive prétend que des plateformes enregistrées auprès de l'AMF ont signalé les opérations en cryptomonnaies du destinataire, tout en le sommant de recenser tous ses comptes, portefeuilles et protocoles DeFi sur un « Portail des actifs numériques », avant le 29 octobre. Peu importe qu'il ou elle ait déjà tout déclaré, l'inscription passe par le scan d'un QR code présenté, sans rire, comme « sécurisé ». La technique est récente, mais elle n'est pas nouvelle, puisqu'une première vague, avec une échéance au 5 septembre, avait déjà circulé à la rentrée.
Le piège mélange le faux et le vrai. La directive européenne DAC8 existe bel et bien, par exemple. Depuis le 1er janvier 2026, les plateformes crypto collectent les données de leurs clients, et leur première transmission au fisc est attendue d'ici fin janvier 2027. Les formulaires 2086 et 3916-bis cités sont eux aussi authentiques. Le courrier pousse même le culot jusqu'à renvoyer vers impots.gouv.fr, « pour toute information officielle ».
Pour finir d'affoler le lecteur, il égrène les sanctions, à savoir 750 euros d'amende par compte non déclaré, 1 500 euros au-delà de 50 000 euros, des majorations de 40 à 80 %, intérêts de retard, et un contrôle fiscal approfondi. Selon la Police nationale, le QR code ou le lien frauduleux sert en fait à voler les identifiants fiscaux et, surtout, la phrase de récupération du portefeuille. Cette suite de 12 à 24 mots permet de restaurer un portefeuille sur n'importe quel appareil. Qui la détient peut le vider, sans le moindre recours.
Avec Binance siphonné, les arnaqueurs à l'affût comme jamais
L'alerte lancée par la Police nationale date du matin du 29 octobre. Le soir même, Binance, première plateforme d'échange au monde, se faisait dérober environ 6,3 milliards de dollars, plus de quatre fois le précédent record établi par le piratage de Bybit en 2025. Le point d'entrée fut l'ordinateur portable compromis d'un ingénieur, qui a permis de déclencher des retraits non autorisés. TRM Labs attribue l'attaque, avec une forte confiance, au groupe nord-coréen TraderTraitor, déjà coutumier du fait.
Binance assure avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir l'intégralité des pertes, et environ 3 milliards ont été gelés avec l'aide d'acteurs du secteur. La plateforme a d'abord suspendu les dépôts et retraits ; sa cofondatrice Yi He assure depuis que les dépôts fonctionnent à nouveau, les retraits devant reprendre sous 48 heures. En France, la situation est assez particulière, puisque faute d'agrément MiCA, Binance n'y fournit plus de services sur cryptoactifs depuis le 1er juillet, et les clients qui y avaient laissé leurs fonds ne peuvent plus les retirer pour l'instant. Le cours de Bitcoin, qui dépassait les 73 000 dollars l'unité hier, est largement sous les 70 000 ce vendredi après-midi.
Les conséquences seront multiples, que ce soit pour certaines entreprises ou pour des clients privés de retraits et inquiets pour leur épargne. Binance les a d'ailleurs invités à se méfier des arnaques, qui vont forcément se multiplier dans les prochaines semaines. Du faux support au faux formulaire d'indemnisation, la recette du courrier fiscal pourrait vite changer d'emballage. Quoi qu'il en soit, personne ne doit jamais vous demander votre phrase de récupération. En cas de doute, contactez votre centre des impôts ou tapez vous-même l'adresse d'impots.gouv.fr, puis signalez la tentative sur 17cyber.gouv.fr ou au 0 805 805 817.