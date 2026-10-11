Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un portefeuille crypto auto-hébergé et pourquoi sa déclaration fiscale pose des enjeux spécifiques ?

Un portefeuille auto-hébergé (self-custody) est un wallet où l’utilisateur détient lui-même les clés privées, plutôt que de les confier à une plateforme. Cela permet de conserver un contrôle direct des fonds, mais réduit la capacité des autorités à s’appuyer sur des intermédiaires pour obtenir des informations. Contrairement à un compte sur exchange, il n’existe pas forcément d’acteur central capable de fournir automatiquement des relevés au fisc. La déclaration vise donc surtout à rétablir une traçabilité fiscale minimale quand la détention d’actifs devient significative. Techniquement, la difficulté vient du fait que la “preuve” de détention repose sur des clés cryptographiques et des adresses on-chain, pas sur un relevé bancaire classique.

Que change la directive européenne DAC8 pour le contrôle fiscal des opérations en cryptomonnaies ?

DAC8 est une directive européenne qui renforce l’échange d’informations fiscales en imposant des obligations de reporting aux prestataires de services sur crypto-actifs. Concrètement, les plateformes et intermédiaires doivent collecter et transmettre aux administrations fiscales des données sur les transactions et l’identité fiscale de leurs clients, selon un format harmonisé. L’objectif est de réduire la sous-déclaration en rapprochant le modèle crypto de ce qui existe déjà pour les comptes financiers. DAC8 s’inscrit aussi dans une logique d’échanges entre États membres, ce qui complique l’évasion via des prestataires basés dans un autre pays de l’UE. Son efficacité dépend toutefois du périmètre réel des acteurs couverts, car l’auto-hébergement et certains services décentralisés restent plus difficiles à capter.

Comment fonctionne une exit tax appliquée aux crypto-actifs et que signifie « gains non encaissés » ?

L’exit tax vise à taxer certains gains latents lorsqu’un contribuable transfère sa résidence fiscale hors de France. Les « gains non encaissés » correspondent à une plus-value théorique : la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de marché au moment du départ, même si les actifs n’ont pas été vendus. Appliquée aux crypto-actifs, la logique revient à traiter le départ comme un événement fiscal, pour éviter qu’une cession ultérieure soit imposée dans un autre pays. La mise en œuvre suppose de valoriser précisément un portefeuille à une date donnée, ce qui peut être complexe avec des tokens peu liquides ou des prix très volatils. Elle repose aussi sur la capacité de l’administration à inclure dans l’assiette des actifs détenus via plateformes étrangères et wallets auto-hébergés.