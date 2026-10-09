Fait intéressant, comme noté par nos collègues de Cryptoast, seuls les stablecoins régulés par le règlement MiCA sont concernés. Un stablecoin décentralisé comme DAI, le jeton adossé sur l'or physique PAXG ou même l'USDT ne sont pas concernés.

Reste que les jeux ne sont pas encore faits. Si l'on peut craindre qu'un tel amendement soit adopté dès le début des discussions du PLF 2027, il faut ensuite qu'il le soit en session à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat. De quoi donner le temps aux investisseurs de cryptomonnaies de se faire entendre.

Enfin, et surtout plus important, il y a des chances que ce Projet de loi de finances suive la même trajectoire que ceux de 2025 et 2026. Ces derniers n'avaient pas été votés par l'Assemblée nationale, mais adoptés sans vote à l'aide du 49-3. Une procédure, pour rappel, dans laquelle le gouvernement choisit les amendements votés par les députés qu'il souhaite garder dans le texte, avant d'engager sa responsabilité pour imposer le texte de son choix. Dans ce cadre, le gouvernement pourrait décider de rejeter cet amendement, même s'il était prochainement voté.