C'est une sale période pour l'or numérique, avec une chute très violente des cours ces derniers jours. Et certains y voient autre chose que la main invisible du marché !
Le Bitcoin est une aventure spéculative qui peut aisément s'avérer sans pitié. Car si on voit souvent des gros titres apparaître pour expliquer que les cryptomonnaies ont vu leur cours exploser, il y autant de moments où l'on voit au contraire les courbes aller vers le sol. Et ce qui se passe ces derniers jours est un amer rappel pour de nombreux portefeuilles.
Le Bitcoin descend à son plus bas en quatre mois
Le Bitcoin tire la tronche ces derniers temps. En quelques jours, il a perdu près de 13%, avec un cours moyen qui en début de semaine frisait encore les 75 000 dollars, pour s'effondrer dernièrement, au point même de frôler le seuil des 62 000 dollars cette nuit - soit son plus bas niveau depuis cet été.
À l'heure où cet article est écrit, le Bitcoin a légèrement repris des couleurs, et affiche un cours oscillant autour des 65 000 dollars. Et sa chute brutale pourrait avoir une explication pas très naturelle, selon certaines voix.
Des experts avancent l'hypothèse de la manipulation de marché
Plusieurs analystes du marché des cryptomonnaies, dont Yahoo! Finance se fait l'écho, expliquent ainsi que les signaux d'alerte avant-coureurs habituels n'ont pas été observé avant cet effondrement. Ils croient ainsi plutôt que ce crash serait dû à des baleines et des institutionnels qui auraient poussé intentionnellement les prix vers les zones de liquidation.
Une thèse qui a beaucoup fleuri sur les réseaux, mais qui a aussi été contredite par d'autres analystes, qui voient dans ce crash la conséquence d'un marché saturé de positions acheteuses à fort effet de levier. Un simple mouvement de vente aurait ainsi pu entraîner des réactions en chaîne, nous menant à cet effondrement. Reste maintenant à voir si l'environnement actuel, avec le scandale NVIDIA qui rend l'ensemble du monde de la tech fébrile, va faire encore plus mal au Bitcoin.