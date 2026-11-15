juju251

Je te demande une source, pas de te moquer du monde (enfin de moi en l’occurrence).

Mais je vais répondre, parce que je sais très bien que tu refuseras de répondre à ma question.

Clubic a été racheté par le groupe de média EBRA, appartenant lui-même au Crédit Mutuel.

Donc, ton affirmation manque de précision et surtout, tu persistes à n’indiquer aucune source.

Allez, cadeau : https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_EBRA

Et quelle est donc la pertinence de lancer une telle affirmation sur ce sujet ?

Encore une façon de détourner la discussion ?

A croire que les défenseurs du Bitcoin ne souhaitent pas que l’on parle du cours …

P.S. : Ma question portait évidemment sur ce que j’ai quoté.