Les clients français de Binance qui n’avaient pas encore transféré leurs cryptomonnaies ailleurs ne peuvent plus les retirer, depuis que des pirates ont vidé plusieurs portefeuilles de la plateforme de plus de 6 milliards de dollars.
Hier soir, à partir de 21 h 05, des portefeuilles de Binance ont envoyé leurs fonds vers les adresses d’un seul pirate sur dix blockchains, dont Ethereum, Bitcoin et Tron, en vingt minutes environ pour la plupart des transferts. Pour la société d’analyse TRM Labs, qui estime le vol à 6,36 milliards de dollars, soit environ quatre fois le butin du piratage de Bybit en février 2025, l’attaque est l’œuvre du groupe nord-coréen TraderTraitor. Binance ne confirme pas cette piste, mais reconnaît le piratage et a suspendu dépôts et retraits.
Le système qui signe les retraits de Binance compromis
D’après les premières conclusions de Binance, l’ordinateur portable d’un ingénieur DevOps aurait été piraté, ce qui aurait permis à l’intrus d’accéder à un conteneur de services puis de soumettre des retraits non autorisés. La plateforme assure n’avoir trouvé aucune trace de fuite de ses clés privées.
Sur Ethereum, le pirate a détourné une fonction ajoutée au réseau en mai 2025. Avec EIP-7702, le titulaire d’un portefeuille ordinaire peut confier sa gestion à un contrat intelligent par une simple signature. L’attaquant a soumis d’un coup 50 autorisations de ce type, signées à l’avance par un portefeuille chaud de Binance, et l’une d’elles est passée. Binance traite les retraits de ses clients depuis ce portefeuille chaud, relié en permanence à Internet. Trois minutes après la délégation, il a envoyé 167 464 ETH et 1,6 milliard d’USDT vers une adresse du pirate. Dans la demi-heure, les portefeuilles de Binance sur les neuf autres blockchains ont versé leurs fonds au pirate par de simples virements signés. D’après TRM Labs, l’attaquant pouvait donc faire signer à la plateforme les transactions de son choix.
La délégation est restée active toute la soirée, et le pirate a raflé à six reprises les fonds qui arrivaient sur le portefeuille détourné, jusqu’à 0 h 56. Binance a suspendu les dépôts avec les retraits. « Nous réactiverons les retraits dès que l’analyse de sécurité sera terminée », a promis Yi He, cofondatrice et codirigeante de Binance, sans avancer de date.
Pour les clients français, des fonds bloqués sans date de reprise
Faute d’agrément MiCA, Binance ne fournit plus de services sur cryptoactifs en France depuis le 1er juillet, et Binance France ne figure plus au registre de l’AMF depuis le lendemain. Ses clients français ne pouvaient plus acheter, vendre ni placer leurs cryptomonnaies, mais gardaient la possibilité de retirer leurs cryptomonnaies et leurs euros. Ce dernier service est suspendu à son tour.
Aucun fonds de garantie des dépôts ne couvre des cryptomonnaies laissées sur une plateforme. Binance promet de couvrir toutes les pertes avec son fonds d’urgence SAFU et sa trésorerie, et le vol équivaut à moins de 4 % des quelque 165 milliards de dollars d’actifs qu’elle détenait au 1er octobre. Ses clients pourront vérifier la couverture de leurs avoirs dans la preuve de réserves actualisée qu’elle a promis de publier une fois ses correctifs en place. D’ici là, méfiez-vous des messages qui promettent un remboursement accéléré au nom de Binance, surtout s’ils réclament votre phrase de récupération.
- Volume de transactions élevé
- Large éventail de cryptomonnaies
- Fonctionnalités avancées de trading
Tether et Circle gèlent 2,6 milliards de dollars de stablecoins
Tether a bloqué 971 millions d’USDT dans le portefeuille principal du pirate à 22 h 01, trente-sept minutes après le gros du vol, et Circle 823 millions d’USDC trois minutes plus tard, en lien avec les forces de l’ordre. Au fil de la nuit, les deux émetteurs ont porté leurs gels à 1,77 milliard d’USDT et 825 millions d’USDC. Ripple, World Liberty Financial et le conseil de sécurité du réseau Arbitrum ont bloqué d’autres fonds, pour un total d’environ 2,7 milliards de dollars selon TRM Labs.
Pour écouler le reste de ses stablecoins avant un gel, le pirate a vendu environ 325 millions d’USDT à des teneurs de marché contre 122 300 ETH, avec une décote de plus de 10 %, et emprunté près de 19 760 ETH sur le protocole Aave en déposant des USDT en garantie. À 1 h 30, il détenait encore plus de 420 000 ETH et 18 270 BTC, environ 2,4 milliards de dollars hors de portée de tout émetteur. Il découpe ses bitcoins en paquets de 1 000 et de 100 BTC pour brouiller leur trace, et TRM Labs s’attend à voir ces fonds passer par des ponts entre blockchains et des courtiers de gré à gré dans les prochains jours.
Tether et Circle ont mis à l’abri une partie du butin en quelques minutes, et ils disposent de ce pouvoir sur n’importe quelle adresse, y compris celle d’un simple détenteur d’USDT ou d’USDC.