D’après les premières conclusions de Binance, l’ordinateur portable d’un ingénieur DevOps aurait été piraté, ce qui aurait permis à l’intrus d’accéder à un conteneur de services puis de soumettre des retraits non autorisés. La plateforme assure n’avoir trouvé aucune trace de fuite de ses clés privées.

Sur Ethereum, le pirate a détourné une fonction ajoutée au réseau en mai 2025. Avec EIP-7702, le titulaire d’un portefeuille ordinaire peut confier sa gestion à un contrat intelligent par une simple signature. L’attaquant a soumis d’un coup 50 autorisations de ce type, signées à l’avance par un portefeuille chaud de Binance, et l’une d’elles est passée. Binance traite les retraits de ses clients depuis ce portefeuille chaud, relié en permanence à Internet. Trois minutes après la délégation, il a envoyé 167 464 ETH et 1,6 milliard d’USDT vers une adresse du pirate. Dans la demi-heure, les portefeuilles de Binance sur les neuf autres blockchains ont versé leurs fonds au pirate par de simples virements signés. D’après TRM Labs, l’attaquant pouvait donc faire signer à la plateforme les transactions de son choix.

La délégation est restée active toute la soirée, et le pirate a raflé à six reprises les fonds qui arrivaient sur le portefeuille détourné, jusqu’à 0 h 56. Binance a suspendu les dépôts avec les retraits. « Nous réactiverons les retraits dès que l’analyse de sécurité sera terminée », a promis Yi He, cofondatrice et codirigeante de Binance, sans avancer de date.