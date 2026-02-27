Oui, contrairement à ce que certains critiques veulent faire croire, les géants des cryptos prennent des mesures pour éviter le plus possible les activités illégales chez eux. C'est en tout cas le sens de l'annonce de Tether, qui produit le stablecoin le plus populaire au monde, l'USDT - qui a une capitalisation d'un peu plus de 180 milliards de dollars.

L'entreprise vient ainsi d'annoncer qu'elle avait bloqué pour 4,2 milliards de dollars d'USDT ces dernières années, dont 3,5 milliards de dollars depuis 2023, et ce, après avoir découvert que ces fonds étaient liés à des « activités illicites ».