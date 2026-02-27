Des mesures de régulation sont prises directement par les géants de cryptos. La preuve, avec les blocages décidés par Tether.
Dans le monde des cryptomonnaies, il y a le Bitcoin - qui vit des moment très rouges actuellement -, les altcoins, et, au milieu, ce que l'on appelle les stablecoins. Ces derniers sont des cryptos addossées à des monnaies étatiques, comme le dollar ou l'euro. Un outil très utilisé par les traders, pour garder de la valeur, mais qui peut aussi être privilégié par ceux cherchant à blanchir de l'argent sale par les cryptos, étant assurés de leur cours. Mais quand ils sont découverts, ça peut mal se passer pour eux !
4,2 milliards de dollars bloqués ces dernières années par Tether
Oui, contrairement à ce que certains critiques veulent faire croire, les géants des cryptos prennent des mesures pour éviter le plus possible les activités illégales chez eux. C'est en tout cas le sens de l'annonce de Tether, qui produit le stablecoin le plus populaire au monde, l'USDT - qui a une capitalisation d'un peu plus de 180 milliards de dollars.
L'entreprise vient ainsi d'annoncer qu'elle avait bloqué pour 4,2 milliards de dollars d'USDT ces dernières années, dont 3,5 milliards de dollars depuis 2023, et ce, après avoir découvert que ces fonds étaient liés à des « activités illicites ».
Des fonds en lien avec la guerre, le terrorisme et le trafic d'êtres humains bloqués
Tether indique aussi, signe de sa bonne volonté, que l'entreprise collabore directement avec les forces de l'ordre. Elle a ainsi annoncé la semaine dernière avoir collaboré avec le département de la Justice des États-Unis, et bloqué 61 millions de dollars en USDT issues d'arnaques dites « à l'abattage du cochon. »
Le géant a par ailleurs indiqué que les fonds qu'il avait pu bloquer au fil des années pouvaient être liés au trafic humain, ou bien au soutien financier au « terrorisme et à la guerre » en Ukraine et en Israël. Des pas en avant pour une meilleure sécurité dans le domaine ?