C'est un seuil symbolique qui a presque été franchi par le Bitcoin ce jour. La plus grosse capitalisation crypto a en effet non seulement continué son périple rouge vers des valeurs toujours plus basses, mais elle s'est aussi mise à flirter avec son record de 2021 !

Pour rappel, celui-ci avait été établi en novembre 2021, à environ 69 000 dollars, avant de petit à petit descendre dans un nouveau bear market. Or, aujourd'hui, le Bitcoin a flirté avec cette ligne, puisqu'il est tombé jusqu'à un peu plus de 69 100 dollars ! À l'heure où cet article est écrit, son cours oscille autour des 69 500 dollars.