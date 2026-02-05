Sale temps pour l'or numérique. Le Bitcoin vit en effet une semaine noire, avec un cours qui chute à un niveau plus vu depuis près d'un an et demi.
Les jours se passent, et se ressemblent en ce moment du côté du Bitcoin, qui ne connaît plus qu'une seule couleur : le rouge. Alors qu'il y a quelques jours, on la voyait passer rapidement sous les 80 000 dollars, la monnaie numérique, au lieu de se stabiliser, continue son exploration vers le bas aujourd'hui !
Le Bitcoin est en plein écroulement
C'est un seuil symbolique qui a presque été franchi par le Bitcoin ce jour. La plus grosse capitalisation crypto a en effet non seulement continué son périple rouge vers des valeurs toujours plus basses, mais elle s'est aussi mise à flirter avec son record de 2021 !
Pour rappel, celui-ci avait été établi en novembre 2021, à environ 69 000 dollars, avant de petit à petit descendre dans un nouveau bear market. Or, aujourd'hui, le Bitcoin a flirté avec cette ligne, puisqu'il est tombé jusqu'à un peu plus de 69 100 dollars ! À l'heure où cet article est écrit, son cours oscille autour des 69 500 dollars.
Un marché financier où toutes les valeurs sont en recul
Il faut noter que cette baisse ne se fait pas dans un environnement déconnecté du reste de la planète. On voit en effet les autres valeurs que représentent les métaux précieux comme l'or et l'argent fluctuer violemment ces derniers jours. L'argent notamment a vu sa valeur reculer jusqu'à -15% aujourd'hui.
De l'autre côté de l'Atlantique, on s'attend aussi à ce que les indices Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 ouvrent à la baisse. Le Bitcoin semble donc pour le moment être surtout la victime d'un écosystème financier en turbulence ces derniers temps, marqué par une confiance à la baisse sur les valeurs technologiques. On attend maintenant de voir si un éventuel rebond aura lieu.