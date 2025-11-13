La Chine accuse les États-Unis d'être à l'origine d'une opération massive de vol de cryptomonnaies. Avec un butin fou à la clé.
Habituellement, quand on parle de hacks de cryptomonnaies menés par des acteurs étatiques, on a plutôt tendance à évoquer la Corée du Nord. Mais malgré certaines opérations qui ont pu rapporter gros à Pyongyang, ce dont on avait entendu précemment n'est encore rien par rapport à la somme folle que la Chine accuse son rival américain d'avoir dérobé chez elle.
Les États-Unis auraient dérobé 127 000 bitcoins en Chine
C'est une annonce qui porte. Le Centre national chinois d'intervention d'urgence contre les virus informatiques, organisme de surveillance en charge de la cybersécurité dans l'empire du Milieu, accuse les États-Unis d'un vol important.
Le département de la Justice aurait en effet saisi quelque 127 000 bitcoins (d'une valeur d'environ de 13 milliards de dollars), butin issu d'un hack effectué en 2020 contre le pool de minage de Lubian. Pour le régulateur chinois, cette attaque originelle aurait été menée par une « organisation de piratage au niveau national », sous-entendant qu'il s'agirait des États-Unis. La saisie, effectuée plusieurs années plus tard, ne serait donc que la dernière étape de cette vieille opération.
Une autre forme de la rivalité entre la Chine et les États-Unis ?
Il faut dire que le timing interroge. Après le hack en 2020, les fonds étaient restés dormants pendant quatre ans, avant d'être transférés tranquillement à la mi-2024 en direction de nouveaux wallets, identifiés par la firme d'analyse Arkham comme appartenant au gouvernement américain.
Du côté de la Chine, on voit donc cette opération comme une opération de longue durée des États-Unis. Washington affirme par contre que cette saisie n'est que la suite légitime d'une action en justice, et qu'il s'agit simplement d'une saisie de fonds provenant d'activités criminelles.
On peut noter que cette charge de Pékin a lieu au moment même où la guerre commerciale entre les deux géants a tendu leurs relations. Se pourrait-il qu'elle ait été lancée au moment opportun pour mettre la pression sur les USA ?