Il faut dire que le timing interroge. Après le hack en 2020, les fonds étaient restés dormants pendant quatre ans, avant d'être transférés tranquillement à la mi-2024 en direction de nouveaux wallets, identifiés par la firme d'analyse Arkham comme appartenant au gouvernement américain.

Du côté de la Chine, on voit donc cette opération comme une opération de longue durée des États-Unis. Washington affirme par contre que cette saisie n'est que la suite légitime d'une action en justice, et qu'il s'agit simplement d'une saisie de fonds provenant d'activités criminelles.

On peut noter que cette charge de Pékin a lieu au moment même où la guerre commerciale entre les deux géants a tendu leurs relations. Se pourrait-il qu'elle ait été lancée au moment opportun pour mettre la pression sur les USA ?