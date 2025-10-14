La police britannique vient de saisir un nombre incroyable de bitcoins, d'une valeur qui s'établit à plusieurs milliards de dollars.
De nos jours, le Bitcoin, ça correspond presque toujours à des sommes énormes. Que ce soit le record qu'il a récemment battu, en établissant son cours au-delà des 125 000 dollars, ou bien les liquidations incroyables encore vécues la semaine dernière. Et niveaux chiffres fous, on est encore une fois servi avec cette histoire qui nous vient d'outre-Manche.
61 000 bitcoins saisis par la police britannique !
L'histoire a fait du bruit au Royaume-Uni. La police métropolitaine a en effet appréhendé une citoyenne chinoise du nom de Qian Zhimin (aussi connue sous le nom de Yadi Zhang), dans le cadre d'une enquête internationale pour fraude.
Et ce n'est pas n'importe qui que l'on a face à nous. Cette femme de 47 ans était en effet surnommée la « déesse de la richesse », ce qui s'est confirmé par la saisie record effectuée par les autorités britanniques. Celles-ci ont pu confisquer quelque 61 000 bitcoins, équivalant à l'heure où cet article est écrit à près de 6,8 milliards de dollars. Il s'agit tout simplement de la plus importante saisie en cryptos jamais effectuée dans l'histoire.
Qian Zhimin a escroqué près de 130 000 personnes
Une somme tout simplement folle, puisqu'il s'agit d'une réserve plus grande que celle détenue par n'importe quelle entreprise, MicroStrategy exceptée. Le chantre du Bitcoin Michael Saylor détient lui, personnellement, 17 000 bitcoins.
Et Qian Zhimin n'a pas obtenu cette somme folle par un honnête labeur. Elle a entre 2014 et 2017 mené une immense opération d'escroquerie en Chine, et a ensuite transformé l'argent volé en réserve en bicoins - avec un nombre de victimes qui s'élève à près de 128 000.
La femme escroc avait fui la Chine avec des faux papiers afin d'échapper à la justice, une fois son escroquerie dévoilée. Elle avait ensuite essayé, une fois au Royaume-Uni, de blanchir ces fonds. Évidemment, la question qui se pose dorénavant tient à la manière dont les fonds vont pouvoir être restitués.