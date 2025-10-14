L'histoire a fait du bruit au Royaume-Uni. La police métropolitaine a en effet appréhendé une citoyenne chinoise du nom de Qian Zhimin (aussi connue sous le nom de Yadi Zhang), dans le cadre d'une enquête internationale pour fraude.

Et ce n'est pas n'importe qui que l'on a face à nous. Cette femme de 47 ans était en effet surnommée la « déesse de la richesse », ce qui s'est confirmé par la saisie record effectuée par les autorités britanniques. Celles-ci ont pu confisquer quelque 61 000 bitcoins, équivalant à l'heure où cet article est écrit à près de 6,8 milliards de dollars. Il s'agit tout simplement de la plus importante saisie en cryptos jamais effectuée dans l'histoire.