Pékin affirme avoir des « preuves irréfutables » de ses allégations. Le communiqué produit sur WeChat par le ministère de la Sécurité d'État indique ainsi que les attaques auraient débuté en 2022, avec une intrusion à partir du 25 mars 2022 dans des téléphones des employés lui permettant de voler des identifiants. À partir du 18 avril 2023, la NSA aurait ensuite utilisé ces identifiants de connexion volés pour s'introduire dans le centre du temps, afin d'en analyser la structure interne.

Derrière, d'août 2023 à juin 2024, la NSA aurait fait au total un usage de 42 types de cyberarmes différentes sur divers réseaux internes du centre. L'agence aurait aussi tenté de pénétrer le « système de synchronisation terrestre de haute précision » dans l'idée de pouvoir, en cas de besoin, le paralyser ou le détruire.

La Chine a finalement indiqué que ces attaques pourraient avoir perturbé ses systèmes financiers, ses réseaux de communication et même l'approvisionnement en électricité du pays.