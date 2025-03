Et si la grande majorité des fonds disparus à jamais l'ont été grâce à l'utilisation de la plateforme non réglementée eXch (16% des fonds volés ont transité par cette interface), c'est THORChain qui est le plus critiqué. En effet, contrairement à d'autres protocoles similaires, ce protocole de liquidité décentralisé n'a pas réagi, alors qu'une proposition de bloquer les transactions en ETH avait été soumise (puis rejetée).

Résultat, THORChain a traité 605 millions de dollars de transactions en 24 heures. Lors des actions de blanchiment, le volume de total sur la plateforme a été de 5,9 milliards de dollars, ce qui lui a permis de récolter 5,5 millions de dollars de frais. Bybit s'est de son côté activé, en mettant en place un site de suivi des fonds volés, avec des récompenses offertes aux chasseurs de prime qui se mettent à la recherche des fonds : Lazarusbounty.com.