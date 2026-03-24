Le mécanisme normal est simple. Un utilisateur dépose des USDC, le système vérifie le montant et frappe l'équivalent en USR. Toute l'opération dépend d'une clé de signature hébergée sur AWS KMS, le service de gestion de clés d'Amazon.

L'attaquant a pris le contrôle de cette clé. Il a déposé environ 200 000 dollars en USDC, puis a fait signer par le système l'autorisation de frapper 80 millions d'USR. Le contrat intelligent n'impose aucun plafond de frappe ni ratio minimum entre collatéral et tokens émis. Tant que la clé signe, le système exécute.

En quelques minutes, le pirate a écoulé ses USR sur les pools de liquidité décentralisés. Il a converti le butin en environ 11 400 ETH, soit 24,5 millions de dollars. L'USR a plongé à 0,05 dollar. Resolv a suspendu le protocole et confirmé que le pool de collatéral, estimé à 141 millions de dollars, restait intact. Le problème n'est pas la réserve. C'est la planche à billets.