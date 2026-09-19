On connaît les critiques de Christine Lagarde contre les cryptomonnaies. On apprend aujourd'hui, grâce à une information du Wall Street Journal, qu'elle a aussi été d'une influence prépondérante pour empêcher l'obtention de la licence MiCA pour Binance.

En effet, le média américain narre une histoire en trois temps. D'abord, la plateforme Binance avait presque atteint son but avec les autorités grecques, et avait même produit un communiqué laissant entendre que la licence MiCA était sur le point d'être autorisée. Mais quelques jours plus tard, Christine Lagarde est intervenue directement auprès du premier ministre Kyriákos Mitsotákis, pour lui demander de ne pas approuver cette demande.