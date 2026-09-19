La patronne de la BCE a encore eu de l'impact dans le secteur des cryptomonnaies. Cette fois, elle aurait pesé sur le dossier Binance.
C'est une nouvelle qui n'a pas été très bonne pour de nombreux crypto bros français. Binance, la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde, n'a pas obtenu sa licence MiCA au début de l'été, ce qui dans la pratique l'empêche d'opérer au niveau du Vieux Continent. Un dossier qui aurait été bloqué par personne d'autres que la patronne de la BCE, Christine Lagarde.
Christine Lagarde aurait demandé au premier ministre grec de ne pas octroyer la licence MiCA
On connaît les critiques de Christine Lagarde contre les cryptomonnaies. On apprend aujourd'hui, grâce à une information du Wall Street Journal, qu'elle a aussi été d'une influence prépondérante pour empêcher l'obtention de la licence MiCA pour Binance.
En effet, le média américain narre une histoire en trois temps. D'abord, la plateforme Binance avait presque atteint son but avec les autorités grecques, et avait même produit un communiqué laissant entendre que la licence MiCA était sur le point d'être autorisée. Mais quelques jours plus tard, Christine Lagarde est intervenue directement auprès du premier ministre Kyriákos Mitsotákis, pour lui demander de ne pas approuver cette demande.
La volonté de mieux protéger l'euro numérique
Or, si l'organe de régulation grec, le Hellenic Capital Market Commission (HCMC), est indépendant, il avait aussi précisé qu'il ne donnerait pas de licence sans l'approbation du premier ministre. Après des efforts infrucuteux de dernières minutes de la part de Binance, la plateforme a finalement décidé de retirer sa demande.
Selon le même média, Christine Lagarde voulait laisser sur le côté la plateforme crypto ayant plaidé coupable aux États-Unis pour des faits de blanchiment d'argent. Elle aurait aussi voulu protéger le développement du futur euro numérique, voyant dans Binance une plateforme qui pourrait renforcer les rivaux que sont les stablecoins en dollar.