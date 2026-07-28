Des responsables actuels et anciens dénoncent un conflit d'intérêts autour de ce circuit émirati. En effet, la société d'investissement MGX, financée par la famille royale d'Abou Dhabi, a utilisé une cryptomonnaie de World Liberty Financial (l'entreprise crypto de la famille Trump) pour prendre une participation dans Binance. Ces liens interviennent alors que Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a été gracié par Donald Trump. Il avait auparavant purgé quatre mois de prison après avoir plaidé coupable de manquements à la lutte contre le blanchiment. L'entreprise avait de son côté versé 4,3 milliards de dollars d'amende en 2023 dans le cadre du même dossier.

Binance affirme de son côté ne pas avoir ralenti sa coopération avec la justice et justifie ce changement par le respect des réglementations sur la protection des données personnelles. Le New York Times précise qu'aucun élément ne relie ce changement à l'assouplissement réglementaire de l'administration Trump sur le secteur crypto.

En 2025, l'entreprise a licencié ou suspendu plusieurs cadres de la conformité qui avaient signalé des transferts de 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes. Binance conteste la validité de ces signalements et affirme que ces départs ne sont pas liés à leurs alertes. Cette vague de départs a en tout cas privé des enquêteurs de leurs interlocuteurs habituels.