Foire aux questions

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Qu’est-ce que le règlement MiCA et pourquoi impose-t-il un agrément pour servir des clients en France ?

MiCA (Markets in Crypto-Assets) est le cadre réglementaire européen qui harmonise les règles applicables aux crypto-actifs et aux prestataires de services (plateformes d’échange, conservation, etc.). Pour opérer dans l’UE, une entreprise doit obtenir un agrément en tant que CASP (Crypto-Asset Service Provider) auprès d’une autorité nationale compétente. Cet agrément conditionne le droit de proposer des services comme l’achat/vente, la conservation ou certains produits de rendement, avec des exigences de gouvernance, de gestion des risques, de fonds propres et de conformité. Sans cet agrément, la fourniture de ces services à des résidents européens devient juridiquement intenable, même si la plateforme reste accessible techniquement.

Qu’est-ce que le "passeport européen" en services financiers et comment une autorisation dans un pays peut-elle couvrir toute l’UE ?

Le passeport européen permet à une entreprise autorisée dans un État membre de proposer ses services dans les autres pays de l’UE sans redemander une autorisation complète dans chaque pays. Concrètement, l’autorité du pays d’origine supervise l’acteur, et une procédure de notification encadre l’activité transfrontalière. L’idée est de faciliter un marché unique, tout en conservant un niveau de contrôle réglementaire. Si l’agrément de départ n’est pas obtenu (ou s’il est jugé insuffisant), le passeport ne peut pas être activé, ce qui bloque l’expansion européenne.

Quelle différence entre un échange crypto "custodial" et un portefeuille personnel, et pourquoi cela compte en cas d’arrêt de services ?

Un échange custodial conserve les crypto-actifs pour le compte des clients : les clés privées sont gérées par la plateforme, et l’utilisateur dispose d’un accès via son compte. Un portefeuille personnel (non-custodial) place les clés privées sous le contrôle direct de l’utilisateur, ce qui signifie que la capacité à détenir et transférer les actifs ne dépend pas d’un intermédiaire. En cas de restriction de services, un acteur custodial peut limiter des fonctions (achat, trading, dépôts), alors qu’un portefeuille personnel reste utilisable tant que le réseau blockchain fonctionne. La contrepartie est que la sécurité et la sauvegarde (phrase de récupération, gestion des clés) deviennent la responsabilité de l’utilisateur.