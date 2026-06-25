Faute d’agrément MiCA à quelques jours de l’échéance, Binance risque de devoir restreindre fortement ses services en France dès le 1er juillet 2026. Ce qu'il faut savoir.
Le scénario se confirme pour Binance. À partir du 1er juillet 2026, la plus grande plateforme crypto du monde ne pourra plus proposer ses principaux services aux utilisateurs français sans agrément européen. Le nouveau cadre MiCA, devenu le passage obligé pour opérer dans l'Union européenne, rattrape donc le géant du secteur.
Trading, dépôts, achats, produits d'épargne, staking... L'essentiel de l'expérience Binance pourrait s'arrêter en France si aucun agrément MiCA n’est obtenu d’ici là. Les utilisateurs devraient toutefois conserver la possibilité de retirer ou transférer leurs crypto-actifs dans le cadre d’une sortie ordonnée.
Binance se prend les pieds dans le tapis en Grèce
Le signal dépasse largement le marché français. Binance avait tenté d'obtenir le feu vert européen de continuer à opérer via la Grèce afin de bénéficier ensuite du passeport réglementaire dans les 27 pays de l'Union. Mais le dossier a déraillé à quelques jours de l'échéance, sur fond de méfiance persistante des régulateurs envers la gouvernance, la structure internationale et le passif de conformité du groupe.
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Dans sa communication, Binance refuse toutefois de présenter le dossier grec comme une sortie de route définitive. La plateforme assure avoir travaillé « de bonne foi » avec la Hellenic Capital Market Commission pendant de longs mois et affirme rester déterminée à décrocher un agrément MiCA en Europe.
Après l’enlisement de sa demande en Grèce, le discours officiel consiste donc à gagner du temps : Binance dit vouloir emprunter « une autre voie » vers l’autorisation, sans encore préciser le pays choisi. « Binance ne quitte pas l’Europe », a martelé Gillian Lynch, responsable Europe et Royaume-Uni du groupe, auprès de l'agence Reuters. Une manière de rassurer ses clients, tout en reconnaissant implicitement que le calendrier est désormais quasi intenable avant l’échéance du 30 juin.
Vers un été compliqué pour les cryptos ?
Ce n'est donc pas seulement un revers pour Binance. C'est aussi le premier test grandeur nature de MiCA. L'Europe ne veut plus d'acteurs crypto capables de servir des millions de clients sans supervision complète, même lorsqu'ils disposent d'une taille mondiale et d'une notoriété considérable.
Pour les utilisateurs, rien ne sert de paniquer, mais il va falloir anticiper, vérifier ses positions, retirer ses fonds, transférer ses actifs vers un portefeuille personnel ou migrer vers une plateforme déjà agréée. L'été sera chaud pour les possesseurs européens de cryptos qui voient aussi le cours du Bitcoin fondre comme neige au soleil.
MiCA (Markets in Crypto-Assets) est le cadre réglementaire européen qui harmonise les règles applicables aux crypto-actifs et aux prestataires de services (plateformes d’échange, conservation, etc.). Pour opérer dans l’UE, une entreprise doit obtenir un agrément en tant que CASP (Crypto-Asset Service Provider) auprès d’une autorité nationale compétente. Cet agrément conditionne le droit de proposer des services comme l’achat/vente, la conservation ou certains produits de rendement, avec des exigences de gouvernance, de gestion des risques, de fonds propres et de conformité. Sans cet agrément, la fourniture de ces services à des résidents européens devient juridiquement intenable, même si la plateforme reste accessible techniquement.Qu’est-ce que le "passeport européen" en services financiers et comment une autorisation dans un pays peut-elle couvrir toute l’UE ?
Le passeport européen permet à une entreprise autorisée dans un État membre de proposer ses services dans les autres pays de l’UE sans redemander une autorisation complète dans chaque pays. Concrètement, l’autorité du pays d’origine supervise l’acteur, et une procédure de notification encadre l’activité transfrontalière. L’idée est de faciliter un marché unique, tout en conservant un niveau de contrôle réglementaire. Si l’agrément de départ n’est pas obtenu (ou s’il est jugé insuffisant), le passeport ne peut pas être activé, ce qui bloque l’expansion européenne.Quelle différence entre un échange crypto "custodial" et un portefeuille personnel, et pourquoi cela compte en cas d’arrêt de services ?
Un échange custodial conserve les crypto-actifs pour le compte des clients : les clés privées sont gérées par la plateforme, et l’utilisateur dispose d’un accès via son compte. Un portefeuille personnel (non-custodial) place les clés privées sous le contrôle direct de l’utilisateur, ce qui signifie que la capacité à détenir et transférer les actifs ne dépend pas d’un intermédiaire. En cas de restriction de services, un acteur custodial peut limiter des fonctions (achat, trading, dépôts), alors qu’un portefeuille personnel reste utilisable tant que le réseau blockchain fonctionne. La contrepartie est que la sécurité et la sauvegarde (phrase de récupération, gestion des clés) deviennent la responsabilité de l’utilisateur.