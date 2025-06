Ce nombre assez exceptionnel d'utilisateurs place Binance dans la cour des grandes plateformes numériques proposant d'autres services, comme par exemple Netflix et ses plus de 300 millions d'abonnés. Et ce, même si la performance de Binance est sûrement plus impressionnante à ce niveau, comme le souligne la direction.

« Lorsque 275 millions de personnes rejoignent un réseau social, cela reflète une tendance culturelle. Quand 275 millions de personnes rejoignent une plateforme financière, cela exprime une adhésion forte au produit, à la plateforme, et à l'avenir de la monnaie » veut croire le PDG de Binance France, David Princay.

Ce chiffre reflète aussi une utilisation beaucoup plus démocratisée de la cryptomonnaie à notre époque. Comme le souligne l'entreprise, « au Brésil, Binance Pay s'est récemment intégrée à Pix, le système de paiement national, permettant des transactions crypto en fiat en temps réel, simples et efficaces. En Algérie, Binance a permis un transfert médical par-delà les frontières qui a permis de sauver des vies » alors qu'en France, un accord passé avec le Printemps permet des achats en grand magasin passant par la crypto. Une aventure partie pour durer ?