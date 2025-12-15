À première vue, Binance minimise l’impact. Pourtant, un détail est révélateur puisque toutes les solutions suspendues reposent sur des intermédiaires tiers, tandis que le virement bancaire classique devient la pierre angulaire du système.



Ce choix s’inscrit dans un contexte de pression réglementaire croissante en Europe. Avec l’entrée en vigueur progressive du règlement MiCA, les plateformes crypto sont soumises à des exigences renforcées en matière de conformité, de traçabilité et de lutte contre le blanchiment. Et ce sont souvent les prestataires de paiement, comme Visa, Mastercard, PayPal ou Revolut, qui préfèrent réduire leur exposition au risque.