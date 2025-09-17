Vous avez PayPal ? Eh bien, vous pourriez bien à l'avenir utiliser la plateforme de paiement en ligne pour un nouveau type de transaction : le transfert de cryptomonnaies. Le géant américain a en effet lancé une nouvelle fonctionnalité, du nom de PayPal Links, dont l'objectif est de permettre à ses utilisateurs de générer un lien unique à envoyer ensuite par SMS, message privé ou bien email.

Ce lien cliquable permettra au destinataire de pouvoir recevoir la somme qui lui a été adressée. Les grandes cryptomonnaies du secteur comme le Bitcoin ou l'Ethereum pourront être envoyées à travers ce moyen (tout comme le PYUSD si l'on en croit le message d'annonce posté par PayPal sur X).