Le spécialiste du paiement en ligne veut lui aussi devenir crypto-friendly. Et ça devrait rapidement l'être avec la nouvelle fonctionnalité qu'il vient de mettre en place.
Les cryptomonnaies existent maintenant depuis une quinzaine d'années, avec un principe simple : se passer des intermédiaires financiers. Un principe simple, mais qui peut avoir une application un peu plus compliquée pour ceux qui ne sont pas de ce monde, ainsi qu'une vitesse de transfert et des frais dépendant de l'écosystème sélectionné. Autant de difficultés que PayPal veut éviter à ses utilisateurs avec sa nouvelle fonction.
PayPal Links, ou le transfert de cryptomonnaies réduit à un seul lien !
Vous avez PayPal ? Eh bien, vous pourriez bien à l'avenir utiliser la plateforme de paiement en ligne pour un nouveau type de transaction : le transfert de cryptomonnaies. Le géant américain a en effet lancé une nouvelle fonctionnalité, du nom de PayPal Links, dont l'objectif est de permettre à ses utilisateurs de générer un lien unique à envoyer ensuite par SMS, message privé ou bien email.
Ce lien cliquable permettra au destinataire de pouvoir recevoir la somme qui lui a été adressée. Les grandes cryptomonnaies du secteur comme le Bitcoin ou l'Ethereum pourront être envoyées à travers ce moyen (tout comme le PYUSD si l'on en croit le message d'annonce posté par PayPal sur X).
Les États-Unis d'abord, le reste du monde ensuite
Cette nouveauté s'intègre dans un projet plus large d'adaptation de PayPal à la sphère de la cryptomonnaie. En juin, le groupe avait ainsi lancé sa plateforme PayPal World, dont l'objectif est de « relier les plus grands systèmes et portefeuilles de paiement numériques au monde ». À ce jour, cela concerne de nombreuses régions du monde comme les États-Unis, l'Inde ou la Chine (mais pas encore l'Union européenne).
Pour ce qui est de PayPal Links, aujourd'hui, seuls les utilisateurs basés aux États-Unis peuvent accéder à la fonction. Mais elle devrait dans les semaines et les mois à venir commencer à se déployer dans d'autres pays. On espère que la France pourra elle aussi bénéficier de cette solution simplifiée de transfert.