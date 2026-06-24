Quand on regarde les prévisions météos en ce moment, les chiffres indiqués le sont dans un beau rouge bien vif. Et pour ceux qui tradent des cryptomonnaies, c'est le même rouge qui a scintillé aujourd'hui sur leur écran, avec une chute très dure de la valeur reine Bitcoin, passée sous les 60 000 dollars.

À vrai dire, à l'heure où cet article est écrit, le Bitcoin a même réussi à établir un plus bas à environ 59 100 dollars, une valeur plus atteinte depuis quasiment un an et demi et le mois d'octobre 2024. Du côté du marché, on se demande maintenant si le Bitcoin n'est pas mûr pour casser ce seuil des 59 000 dollars.