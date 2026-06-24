L'or numérique continue de faire grise mise. Il vient ainsi de tomber sous le niveau des 60 000 dollars !
Au début du mois de juin, on avait vu le Bitcoin chuter vertement durant plusieurs jours, passant des environs de 75 000 dollars à (brièvement) un niveau de près de 60 000 dollars. Il s'était depuis un peu mieux porté… jusqu'à aujourd'hui, qui est une journée particulièrement rouge.
Le Bitcoin s'effondre sous la barre des 60 000 dollars
Quand on regarde les prévisions météos en ce moment, les chiffres indiqués le sont dans un beau rouge bien vif. Et pour ceux qui tradent des cryptomonnaies, c'est le même rouge qui a scintillé aujourd'hui sur leur écran, avec une chute très dure de la valeur reine Bitcoin, passée sous les 60 000 dollars.
À vrai dire, à l'heure où cet article est écrit, le Bitcoin a même réussi à établir un plus bas à environ 59 100 dollars, une valeur plus atteinte depuis quasiment un an et demi et le mois d'octobre 2024. Du côté du marché, on se demande maintenant si le Bitcoin n'est pas mûr pour casser ce seuil des 59 000 dollars.
Les métaux précieux et le pétrole dégustent, l'argent regarde ailleurs
Si beaucoup peuvent voir dans cette nouvelle journée difficile une confirmation que l'on serait bien dans un bear market, il faut aussi noter que le Bitcoin n'est pas le seul à enregistrer une déconfiture de sa valeur. L'or continue en effet sa descente, et passe sous la barre des 4 000 dollars (une première en 2026), quand le prix du pétrole est aussi en pleine décrue (le brent est ainssi passé aujourd'hui sous les 75 dollars, et le WTI américain sous les 70 dollars).
Il faut pourtant noter que ce manque d'enthousiasme est loin de toucher l'ensemble de la sphère finance. En effet, après l'incroyable succès de l'introduction en Bourse de SpaceX, le Sud-Coréen SK Hynix, qui connaît un boom historique du fait de la pénurie de RAM, prépare une entrée en Bourse aux États-Unis folle. Elle compte en effet récolter avec cette opération un peu plus de 29 milliards de dollars, ce qui en ferait la seconde introduction en Bourse la plus juteuse de l'histoire après SpaceX, mais devant celle d'Aramco. Le marché a donc encore de l'appétit semble-t-il.