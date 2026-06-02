Il faut dire que cet effondrement s'observe au moment où le public découvre que Michael Saylor, l'infatigable défenseur du Bitcoin, met fin à une légende. Ce dernier avait en effet depuis 2022 une politique simple : toujours acheter du Bitcoin, ne jamais en vendre. Or sa société MicroStrategy vient finalement de vendre 32 bitcoins (ce qui est peu par rapport à sa trésorerie de plus de 840 000 bitcoins).

Cette vente (de 2,5 millions de dollars) a été effectuée afin de financer les distributions de ses ses actions privilégiées. Si à elle tout seule, cette vente n'a pas pu pousser le Bitcoin vers ces niveaux si bas, elle a aussi représenté une forme de rupture psychologique dans la confiance du Bitcoin. Si une entreprise comme MicroStrategy vend du Bitcoin, alors que toute sa marque s'est faite autour de l'accumulation sans fin de bitcoins, c'est que la confiance générale dans sa hausse n'est plus là.