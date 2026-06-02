Les temps sont durs du côté des amateurs de cryptomonnaie. La valeur reine, le Bitcoin, chute en effet sous un seuil psychologique important.
Avec la trêve entre les États-Unis et l'Iran, on pouvait s'attendre à ce que les marchés se calment, et ce, notamment du côté des cryptomonnaies. Mais alors qu'au début du mois de mai, le Bitcoin semblait repartir plein gaz vers les sommets, au point d'aller au-delà des 80 000 dollars, en quelques semaines, la situation s'est retournée, au point de voir une chute forte aujourd'hui.
Le cours du Bitcoin vaut moins que 69 000 dollars
Le Bitcoin est clairement à la peine aujourd'hui. L'or numérique a non seulement reculé très vite ces derniers jours, mais aujourd'hui il a même plongé sous le seuil symbolique des 70 000 dollars.
À l'heure où cet article est écrit, le Bitcoin est même allé encore plus bas, sous les 68 000 dollars, ce qui le renvoie à un cours que l'on avait pu observer au moment où les bombardements cessaient à peine en Iran.
Michael Saylor met fin à sa légendaire volonté de ne jamais vendre du Bitcoin
Il faut dire que cet effondrement s'observe au moment où le public découvre que Michael Saylor, l'infatigable défenseur du Bitcoin, met fin à une légende. Ce dernier avait en effet depuis 2022 une politique simple : toujours acheter du Bitcoin, ne jamais en vendre. Or sa société MicroStrategy vient finalement de vendre 32 bitcoins (ce qui est peu par rapport à sa trésorerie de plus de 840 000 bitcoins).
Cette vente (de 2,5 millions de dollars) a été effectuée afin de financer les distributions de ses ses actions privilégiées. Si à elle tout seule, cette vente n'a pas pu pousser le Bitcoin vers ces niveaux si bas, elle a aussi représenté une forme de rupture psychologique dans la confiance du Bitcoin. Si une entreprise comme MicroStrategy vend du Bitcoin, alors que toute sa marque s'est faite autour de l'accumulation sans fin de bitcoins, c'est que la confiance générale dans sa hausse n'est plus là.