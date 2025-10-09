La patronne de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s'est à nouveau exprimée sur le Bitcoin. Et elle n'a semble-t-il pas changé d'avis.
Ces dernières années, le Bitcoin a vu son image changer, passant de monnaie des délinquants et des cybercriminels à outil dont les autorités publiques à travers le monde se sont saisies. Mais elles ne sont pas toutes d'accord sur cette question, car du côté du Vieux Continent, on a un avis qui reste encore et toujours le même.
Pas de « pas de valeur intrinsèque » pour le Bitcoin, selon Christine Lagarde
Christine Lagarde n'aime pas le Bitcoin. Elle l'a depuis longtemps fait savoir, et elle le fait à nouveau savoir, à l'occasion d'un échange public. Répondant à l'interpellation d'un détenteur de Bitcoin, durant un échange public, qui lui demandait si « le Bitcoin peut être une forme d'or numérique », la réponse a été nette de la part de la chef de la BCE.
« Non » lui a-t-elle ainsi affirmé, car pour elle, le Bitcoin « pas de valeur intrinsèque » Et qu'importe la réaction habituelle des cryptos bros, dont Christine Lagarde est bien consciente. « Je sais que les réseaux sociaux vont s'acharner sur moi ce soir et demain » a-t-elle ainsi prédit.
Les stablecoins intéressent plus la BCE
Christine Lagarde a ensuite discuté un peu plus longuement de cette question, rappelant que pour elle la valeur intrinsèque et l'engouement autour de cet actif étaient deux choses différentes. Un engouement que l'on peut « associer à une valeur, et donc à un prix. »
Mais si la patronne de la BCE n'a pas les yeux de Chimène pour le Bitcoin, elle est par contre plus intéressée par les stablecoins, ces cryptos dont la valeur est adossée à de grandes monnaies nationales comme le dollar. « Je ne pense pas la même chose des stablecoins. Je les considère comme une catégorie complètement séparée d’instruments numériques » a-t-elle affirmé. Un intérêt qui n'est pas étonnant quand on sait que la BCE veut rapidement avancer sur son euro numérique, qui est un actif similaire aux stablecoins, sauf que celui-ci sera directement à la main des autorités.