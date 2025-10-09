Christine Lagarde n'aime pas le Bitcoin. Elle l'a depuis longtemps fait savoir, et elle le fait à nouveau savoir, à l'occasion d'un échange public. Répondant à l'interpellation d'un détenteur de Bitcoin, durant un échange public, qui lui demandait si « le Bitcoin peut être une forme d'or numérique », la réponse a été nette de la part de la chef de la BCE.

« Non » lui a-t-elle ainsi affirmé, car pour elle, le Bitcoin « pas de valeur intrinsèque » Et qu'importe la réaction habituelle des cryptos bros, dont Christine Lagarde est bien consciente. « Je sais que les réseaux sociaux vont s'acharner sur moi ce soir et demain » a-t-elle ainsi prédit.