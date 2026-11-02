Pour autant, si les milliards ont de quoi faire tourner la tête, ce n'est pas un chiffre qui est en capacité aujourd'hui de faire du mal à Binance. Le géant de crypto a ainsi communiqué sur le fait que ces quasiment 5 milliards de dollars de retrait représentent à peine 2,8% de l'ensemble des actifs présents sur la plateforme.

« Cela n'a pas encore provoqué de panique généralisée ni de retrait massif et concentré » a ainsi expliqué le chercheur senior chez HashKey Group, Tim Sun. Si l'on devait prendre un point de comparaison pour comprendre la tranquilité actuelle, on peut rappeler l'affaire FTX, dont l'effondrement en décembre 2022 avait entraîné une immense panique dans le monde de la crypto. Binance, alors qu'elle n'était même pas la plateforme au centre de la crise, avait alors enregistré 6 milliards de dollars de retraits en 72 heures. Il y a donc de la marge.