C'est un hack qui devrait faire date, et qui a touché une des plateformes cryptos les plus importantes au monde : Bitget. Et les hackers à l'origine de cette opération pourraient bien venir de Corée du Nord !
Il y a près d'un an et demi, on enregistrait le plus important hack en cryptomonnaie de l'histoire après la cyberattaque de Bybit. À l'époque, c'était ainsi près de 1,5 milliards de dollars en cryptomonnaies qui avaient été récoltés par les assaillants, attaque qui avait été attribuée au groupe nord-coréen Lazarus. Aujourd'hui, il semble que l'on retrouve le même modèle !
Bitget se fait hacker pour 351 millions de dollars de cryptomonnaies
Hier et aujourd'hui, Bitget, qui appartient au top 5 des plus grandes plateformes de cryptomonnaie de la planète, a annoncé avoir été la victime d'un hack d'envergure, avec une somme volée d'une valeur d'environ 351 millions de dollars.
Les pirates ont ciblés les hot wallet, ces portefeuilles connectés directement à internet et qui sont en général utilisés pour faire du trading (en opposition aux cold wallet, faits pour préserver en sécurité et hors ligne un portefeuille crypto).
La Corée du Nord pointée du doigt pour ce casse de l'année
Depuis, Bitget a suspendu les retraits sur la plateforme. Celle-ci cherche dans le même temps à rassurer ses clients, en indiquant posséder un fond de protection des utilisateurs de Bitget dont la valeur est de 464 millions de dollars, soit un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des pertes éventuelles. « Les soldes des comptes clients restent exacts, et les dépôts ainsi que les opérations de trading se poursuivent normalement » défend ainsi la plateforme, malgré les craintes dues à la suspension des retraits.
Pour ce qui est de la question des fautifs, comme on vous le disait plus haut, on retrouve le même schéma que lors du casse de Bybit. Bitget précise ainsi que les modalités de l'attaque « correspondent tout à fait aux schémas connus des groupes de pirates informatiques nord-coréens. » Il faut dire aussi que ce pays est souvent le suspect numéro 1 pour ce genre d'opération, la firme spécialisée dans l'analyse de la blockchain TRM Labs estimant que la Corée du Nord serait à l'origine des trois quarts des vols de cryptos enregistrés en 2026.