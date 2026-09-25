Depuis, Bitget a suspendu les retraits sur la plateforme. Celle-ci cherche dans le même temps à rassurer ses clients, en indiquant posséder un fond de protection des utilisateurs de Bitget dont la valeur est de 464 millions de dollars, soit un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des pertes éventuelles. « Les soldes des comptes clients restent exacts, et les dépôts ainsi que les opérations de trading se poursuivent normalement » défend ainsi la plateforme, malgré les craintes dues à la suspension des retraits.

Pour ce qui est de la question des fautifs, comme on vous le disait plus haut, on retrouve le même schéma que lors du casse de Bybit. Bitget précise ainsi que les modalités de l'attaque « correspondent tout à fait aux schémas connus des groupes de pirates informatiques nord-coréens. » Il faut dire aussi que ce pays est souvent le suspect numéro 1 pour ce genre d'opération, la firme spécialisée dans l'analyse de la blockchain TRM Labs estimant que la Corée du Nord serait à l'origine des trois quarts des vols de cryptos enregistrés en 2026.