Il existe déjà des pistes concrètes pour repenser les devoirs. Un enseignant peut demander de préparer à la maison une fiche sur un sujet en particulier, que les élèves présentent ensuite en classe en trois minutes. Il peut aussi soumettre sa consigne à une IA avant de la donner. Si l’IA elle-même obtenait une bonne note sans effort, il doit pouvoir adapter sa consigne, par exemple en ajoutant une explication à l’oral ou une étape à faire en classe. En 4e, l’élève peut comparer la correction produite par une IA à sa propre démarche, puis explique à l’oral laquelle est la plus rigoureuse. S’il n’y arrive pas, l’adulte reprend la notion avec lui. L’objectif étant toujours de comprendre, pas de recopier.