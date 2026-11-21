Si vous avez fait écrire votre devoir par une IA sans l’accord de votre enseignant, vous avez triché, au regard des règles de l’Éducation nationale publiées en juin 2025. Mais le prouver est une autre affaire. Et faute de détecteur fiable, les professeurs doivent changer la façon de concevoir leurs devoirs.
L’Éducation nationale a fixé des règles claires pour l’IA générative, mais leur application reste délicate. Un devoir fait à la maison ne témoigne plus de ce que l’élève a réellement compris d’une leçon. Et un simple soupçon ne suffit pas à sanctionner.
Une fraude à deux conditions
Le ministère a publié son cadre d’usage de l’IA en éducation à la mi-juin 2025, après une consultation de janvier à mai. Nous rapportions que l'IA générative, capable de produire du texte, des images ou du son à partir d’une instruction écrite, le « prompt », serait autorisée à partir de la 4e, avec une règle simple pour les devoirs. Sans autorisation explicite de l’enseignant, pas d’usage.
Sur un devoir, il faut donc faire une différence entre se faire aider à comprendre une leçon ou se faire livrer une copie. Le cadre parle de fraude quand deux conditions se cumulent. La première : l’élève confie tout ou partie du travail à l’IA sans l’accord de l’enseignant. La seconde, c’est quand il ne fait aucun travail personnel d’appropriation, c’est-à-dire qu’il ne relit pas, ne retravaille pas et ne cherche pas à comprendre ce que la machine a produit. Certaines fiches académiques résument la règle plus brutalement et parlent de fraude dès qu’il n’y a pas d’autorisation, mais le texte du cadre fait foi.
Et l’usage de l’IA va graduellement selon l’âge de l’élève. En primaire, les élèves découvrent l'IA sans toucher à un outil génératif. À partir de la 4e, l'usage reste limité à la classe, sous l’encadrement de l’enseignant. Au lycée, il peut devenir autonome, dans un cadre que le professeur définit.
Pix IA, la formation qui accompagne le cadre
Le cadre s’accompagne d’une formation proposée par Pix, le service public qui évalue les compétences numériques. Testée de septembre à décembre 2025 dans 140 établissements, auprès de plus de 7 000 élèves, elle est ouverte aux volontaires depuis le 5 février 2026.
Pix propose deux parcours de 30 à 45 minutes, découpés en modules de 7 à 10 minutes. Les élèves y découvrent comment fonctionnent les IA génératives et comment rédiger un prompt, mais aussi les biais, les deepfakes et l’impact environnemental de ces outils.
Le parcours est obligatoire pour les élèves de 4e, de 2de générale et de première année de CAP. Depuis cette rentrée, les académies indiquent que les parcours sont en place dans les établissements. Ils se font en classe, sans attestation ni certification.
Un devoir à la maison témoigne-t-il encore de ce que l’élève a appris ?
Sans surprise, l’IA est déjà entrée dans les habitudes. Selon un sondage mené en Nouvelle Aquitaine et cité dans un rapport du Sénat d’octobre 2024, 90 % des élèves de seconde disent avoir déjà utilisé une IA pour leurs devoirs. Il s’agit d’une déclaration, pas d'une mesure, mais on peut facilement comprendre l’inquiétude des enseignants.
Le problème va d’ailleurs au-delà de la simple triche. Une consigne de 4e comme “écrivez un texte sur vos vacances préférées” peut être confiée à une IA en quelques secondes. Une bonne note sur un devoir fait à la maison ne dit alors plus ce que l’élève a compris, et le professeur perd un repère pour savoir ce qu’il doit reprendre en classe.
Pour le ministère cela crée une « illusion de compréhension » chez l’élève qui se retrouve devant une réponse claire et pense d’emblée l’avoir comprise. Une étude slovène, publiée en 2024 dans Applied Sciences, portait sur 32 étudiants de licence en informatique. Plus ces derniers recouraient souvent à des modèles de langage, plus leurs notes finales étaient basses. Reste qu’il s’agit d’une corrélation, pas de la preuve d’un effet de l’outil, et les auteurs soulignent eux-mêmes la petite taille de l’échantillon.
Une autre expérience, menée à l’université de Maribor, ne confirme d’ailleurs pas ce lien. 182 étudiants de première année en informatique ont été répartis au hasard en deux groupes, l’un encouragé à utiliser ChatGPT, l’autre non, sans différence significative de performance. Dans les deux cas pourtant, ce sont des étudiants, pas des collégiens. Difficile, donc, d’en tirer des conclusions pour une classe de 4e.
Les détecteurs d’IA, un soupçon et pas une preuve
Face à ce doute, un détecteur paraît tentant pour trancher. Les inspecteurs conseillent pourtant de ne pas s’en servir et de ne jamais sanctionner sans preuve matérielle. D’ailleurs, nos essais remettent en cause la fiabilité de ces outils. Nous avions soumis Pangram et GPTZero à dix textes en français, dont quatre générés par ChatGPT. Les textes humains ont été correctement classés, mais les deux outils ne s’accordaient pas sur tous les textes de machine. Pour l’un d’eux, GPTZero hésitait à 40 % d’IA quand Pangram annonçait 100 %. Pour un article humain très réécrit par ChatGPT, Pangram voyait 38 % d'IA tandis que GPTZero le jugeait humain à 98 %.
Ces divergences n’ont rien de surprenant. Un détecteur ne sait pas qui a écrit un texte. Il se contente d'estimer à quelle famille de textes un passage ressemble. Puis, il transforme cette estimation en verdict, avec des seuils fixés par l’éditeur. Imaginons 10 000 copies, dont 100 rédigées par une IA, et un détecteur qui repère 90 % des copies générées tout en accusant à tort 1 % des copies honnêtes. Il signale alors 90 copies à raison, mais aussi 99 copies écrites par des élèves, soit 189 alertes au total. Plus d’une alerte sur deux vise donc un élève innocent. Quand le phénomène est rare, une petite erreur suffit donc à produire beaucoup d’accusations injustes.
Et des cas existent déjà au bac avec des candidats soupçonnés d’avoir triché avec une IA, parfois sur la foi de détecteurs.
Écrire la règle dans la consigne
Faute de pouvoir prouver l’usage après coup, mieux vaut donc tenter de le cadrer en amont. Les mêmes repères demandent de préciser, pour chaque travail, si l’IA est autorisée, interdite ou prescrite, c’est-à-dire demandée par l’enseignant.
Cette règle écrite a aussi un poids juridique. Nous rapportions en septembre que le tribunal administratif de Toulouse avait suspendu en urgence la sanction d’une étudiante exclue cinq ans de l’enseignement supérieur, qu’il jugeait disproportionnée, sans toutefois se prononcer sur la triche. Le tribunal administratif de Paris a de son côté débouté une université qui contestait la relaxe d'une étudiante soupçonnée d’avoir rédigé son mémoire avec une IA. Après tout, sans règle écrite en amont sur l’usage de l’IA, aucune faute ne pouvait être retenue. Ces décisions concernent le supérieur, mais elles rappellent qu’une sanction suppose des consignes connues à l’avance.
Une fois la règle posée, il faut donc concevoir des devoirs qui la soutiennent. Les inspecteurs conseillent des fiches de révision écrites à la main, des capsules audio, des présentations orales, une alternance entre devoirs à la maison et travaux guidés en classe, et des traces intermédiaires, comme un brouillon ou un plan annoté. C’est donc le processus d’apprentissage dans sa globalité qui est mis en avant. La démarche et la justification comptent alors davantage que la seule production finale. Finalement, c'est la même approche que ces professeurs de mathématiques qui nous obligeaient à poser les étapes logiques d’une opération avant de présenter le résultat final pouvant être facilement obtenu avec une calculatrice.
Il existe déjà des pistes concrètes pour repenser les devoirs. Un enseignant peut demander de préparer à la maison une fiche sur un sujet en particulier, que les élèves présentent ensuite en classe en trois minutes. Il peut aussi soumettre sa consigne à une IA avant de la donner. Si l’IA elle-même obtenait une bonne note sans effort, il doit pouvoir adapter sa consigne, par exemple en ajoutant une explication à l’oral ou une étape à faire en classe. En 4e, l’élève peut comparer la correction produite par une IA à sa propre démarche, puis explique à l’oral laquelle est la plus rigoureuse. S’il n’y arrive pas, l’adulte reprend la notion avec lui. L’objectif étant toujours de comprendre, pas de recopier.
Au bac, l’IA pèse peu, mais la sanction se module
Qu’en est-il à l’échelle de l’examen ? En 2025, le ministère a recensé 1 208 cas de fraude au bac, dont 833 poursuivis devant la commission de discipline. Selon L'Étudiant, l’IA représente 8,5 % des cas, ce qui fait une centaine de dossiers environ, soit trois fois plus qu’en 2024. Les téléphones et montres connectées restent loin devant avec 55 %, suivis de l’antisèche à 24 %.
Face à ces fraudes, la réponse peut désormais être plus nuancée. Depuis le décret du 27 février 2026, la commission de discipline peut adapter la sanction à la gravité des faits. Elle peut par exemple n’annuler que certaines évaluations du contrôle continu, c’est-à-dire celles de l'année qui comptent dans la note finale.
Reste la correction. Le ministre Édouard Geffray a dit le 19 mai 2026 qu’il refusait de voir l’IA se substituer aux professeurs. Pour lui, « corriger, c'est apprécier la qualité d'un raisonnement au-delà du résultat », rapporte Ouest-France. Des expérimentations ont toutefois lieu dans des lycées d’Île-de-France pour tester une aide à la décision des professeurs, notamment pour l’évaluation continue.
Un assistant souverain, mais pas encore pour les enseignants
Dès que des copies et des données d’élèves entrent dans l’équation, la question de la confidentialité se pose. Le cadre rappelle que les services d’IA grand public ne garantissent pas la non-réutilisation des données saisies. Il demande de n’y saisir que des informations pouvant être rendues publiques, et d’y renoncer dès qu’une donnée personnelle est en jeu. Nous détaillions d’ailleurs dans un dossier que supprimer une conversation n’efface pas toujours tout.
Du côté des enseignants, le ministère a autorisé des IA grand public en attendant un outil souverain, avec un appel à projets de 20 millions d’euros annoncé via France 2030. Un assistant interministériel est ouvert depuis juin 2026 à tous les agents de l’État, avec leurs identifiants académiques. Selon l’académie de Bordeaux, il peut traiter des données personnelles ou sensibles sans les utiliser pour entraîner les modèles. Une version pour les enseignants est en développement, avec un déploiement progressif prévu en 2026-2027.
Dans l’intervalle, le risque concerne surtout les copies puisqu’un enseignant qui confie le texte d’un élève à une IA grand public l’envoie chez un éditeur. Le respect de la règle repose donc, pour l’instant, sur la vigilance de chacun.
Rapport Calvez et heure d’IA, ce qui reste ouvert
Le débat n’est pas clos pour autant. Le 1er juillet 2026, la députée Céline Calvez a rendu public un rapport d’information de 26 recommandations, consultatives, qui n’engagent pas le gouvernement. Le rapport propose d’autoriser l’usage encadré dès la 6e plutôt que la 4e. Selon LCP, la députée juge les seuils actuels en décalage avec les pratiques puisque beaucoup d’élèves de 6e et de 5e disposent déjà d’un smartphone.
Le texte veut aussi renforcer la place de l’oral et garantir, à terme, des temps d’enseignement sans IA. Il évoque une « hybridation des évaluations » pour les travaux de recherche, une « IAgraphie » qui signale les usages de l’IA, et une formation continue obligatoire des enseignants.
Du côté du gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le 19 juin, au salon VivaTech, une heure d’IA par semaine pour tous les élèves de seconde. Elle démarrera à la rentrée 2027, intégrée au cours de SNT, les sciences numériques et technologie, et abordera le fonctionnement des modèles, l’éthique et l’esprit critique face aux fausses informations. L’emploi du temps reste flou, et le syndicat Snes-FSU craint une surexposition des élèves.
En attendant, les enseignants peuvent s’appuyer sur deux gestes simples : préciser la règle dès la consigne, et faire expliquer le travail à l’oral en classe.