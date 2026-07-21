Pour ne pas tomber dans le piège, ne cliquez jamais sur un lien reçu par courrier électronique ou SMS annonçant un remboursement. Pour vérifier vos droits, tapez vous-même l'adresse officielle dans votre navigateur et connectez-vous à votre espace particulier. Vous le savez, désormais, il y a la double authentification, et un code vous est envoyé par e-mail. Ne communiquez jamais vos identifiants ou vos coordonnées bancaires à la suite d'un e-mail, d'un SMS ou d'un appel non sollicité. Et retenez bien : l'administration fiscale ne demande jamais de frais ni de validation par carte bancaire pour verser un remboursement. Enfin, si c'est plutôt un solde qui vous attend et que le règlement s'annonce compliqué, sachez qu'un délai de paiement peut être demandé, au plus tard le dernier jour du mois précédant le prélèvement concerné. Voilà, vous savez tout !