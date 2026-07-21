Les 24 et 31 juillet 2026, de nombreux Français vont recevoir leur remboursement d'impôt sur le revenu. Mais attention, car cette période est aussi la cible privilégiée d'une vague d'hameçonnage usurpant l'identité du fisc.
Chaque été, l'administration fiscale boucle les comptes de l'impôt sur le revenu. Après la déclaration du printemps, elle compare ce que vous avez réellement payé à ce que vous deviez payer. Résultat, selon les cas, il peut y avoir un remboursement, ou un solde à régler. Cette année, les versements sont programmés pour les 24 et 31 juillet, directement sur le compte bancaire connu du fisc. Mais cette période très attendue est aussi scrutée par les escrocs, qui en profitent chaque été pour multiplier les faux messages et tenter de subtiliser vos données. Alors attention !
Impôt sur le revenu, ce qui change ces jours-ci entre remboursement et solde à payer
Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé directement à la source, mois après mois. Ce prélèvement n'est qu'une estimation, puisque c'est la déclaration remplie au printemps qui permet de calculer le montant exact dû au titre de l'année précédente. L'écart entre les deux constitue justement l'objet de cette régularisation estivale.
Il y a trois scénarios possibles. Si vous avez trop versé en 2025 par rapport à votre impôt réel, un remboursement vous attend. Si les montants collent parfaitement, tant mieux, il n'y a rien à faire. Mais si le prélèvement automatique n'a pas suffi, ou si vous avez touché une avance de crédit d'impôt trop généreuse en janvier, un solde reste à régler. Cela se fait en une fois, le 25 septembre s'il ne dépasse pas 300 euros, ou réparti sur quatre échéances (25 septembre, 26 octobre, 25 novembre, 28 décembre) au-delà de ce montant. Pour les avis transmis plus tardivement, en octobre, c'est particulier, car la facture est simplement étalée sur deux mois.
Il y a une bonne nouvelle pour les premiers concernés. Le remboursement tombe automatiquement, soit par virement sur le compte connu de l'administration fiscale, soit par chèque envoyé à domicile si aucune coordonnée bancaire n'est enregistrée. Les versements sont programmés pour les 24 et 31 juillet 2026. Aucune démarche n'est nécessaire de votre côté, l'argent arrive tout seul. Le détail du calcul, lui, sera consultable un peu plus tard cet été, sur votre avis d'impôt, disponible dans votre espace en ligne ou envoyé par courrier. Au-delà de ces considérations administratives, il existe un risque bien réel, celui d'être victime d'une arnaque, ce qui serait bien dommage en cette période estivale.
Arnaque à l'impôt, les bons réflexes pour ne pas se faire piéger
Chaque été, ce temps fort fiscal réveille aussi les margoulins du web. Cybermalveillance.gouv.fr veille au grain et alerte sur une recrudescence de messages frauduleux, qui peuvent arriver par e-mail, SMS, parfois même par un appel, qui à chaque fois annonce un remboursement ou un mystérieux « trop-perçu ». Un montant précis est souvent avancé par l'escroc pour paraître crédible, le tout enrobé des codes visuels et du ton de l'administration fiscale, histoire de brouiller les pistes.
Les malfrats agissent toujours de la même manière. Ils essaient d'instaurer l'urgence dans les esprits, pour pousser au clic. Ils nous renvoient alors vers un faux site qui imite l'administration fiscale, où l'on vous invite à renseigner vos données personnelles, vos identifiants fiscaux ou vos coordonnées bancaires. Une fois ces informations livrées, l'arnaque est consommée.
Pour ne pas tomber dans le piège, ne cliquez jamais sur un lien reçu par courrier électronique ou SMS annonçant un remboursement. Pour vérifier vos droits, tapez vous-même l'adresse officielle dans votre navigateur et connectez-vous à votre espace particulier. Vous le savez, désormais, il y a la double authentification, et un code vous est envoyé par e-mail. Ne communiquez jamais vos identifiants ou vos coordonnées bancaires à la suite d'un e-mail, d'un SMS ou d'un appel non sollicité. Et retenez bien : l'administration fiscale ne demande jamais de frais ni de validation par carte bancaire pour verser un remboursement. Enfin, si c'est plutôt un solde qui vous attend et que le règlement s'annonce compliqué, sachez qu'un délai de paiement peut être demandé, au plus tard le dernier jour du mois précédant le prélèvement concerné. Voilà, vous savez tout !