Cette opération est notamment conseillée si durant cette année 2025, votre situation financière a évolué, que ce soit à cause d'une augmentation de votre salaire, ou au contraire, si vos revenus ont baissé. L'administration ne prend en effet pas en compte elle-même ces changements durant l'année, et ne le fera que l'année prochaine.

Si vous avez vu vos revenus baisser, vous pourriez ainsi payer un peu trop chaque mois, et vous devrez attendre la rentrée prochaine pour recevoir un remboursement d'impôts. Et au contraire, si vous gagnez plus et gardez un taux inchangé, il vous faudra vous préparer à recevoir un reste à payer qui allégera votre compte bancaire à la fin de l'année prochaine.

Selon les informations de la DGFiP (Direction générale des finances publiques), 1,8 million de Français ont revu leur taux à la hausse en 2025, quand un peu moins de 1 million d'entre eux l'ont réduit.