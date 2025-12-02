C'est la fin d'année, et avec elle, le temps de certaines démarches à faire du côté des impôts. Et celle-ci pourrait vous faire économiser un peu d'argent !
L'année 2025 se termine, et pour ceux qui avaient un reste à payer auprès des impôts, c'est aussi la fin des prélèvements entamés au mois de septembre dernier. Mais même si votre compte est désormais tranquille, il vous faudra sûrement faire une dernière opération pour bien préparer l'année qui vient.
Vous pouvez changer votre taux de prélèvement à la source jusqu'au 6 décembre
Depuis maintenant quelques années, on est habitué au prélèvement à la source, qui permet de payer ses impôts sur le revenu par petites quantités tous les mois. Mais ce prélèvement s'effectue à partir d'un taux choisi, et qui doit être adapté aux changements de vie du contribuable.
Pour ceux qui doivent ou veulent modifier ce taux de prélèvement, il n'est plus temps de patienter. Car vous avez jusqu'au 6 décembre prochain pour vous rendre sur votre espace impôts en ligne, et appliquer la modification de votre choix.
Une opération à faire si votre salaire a changé
Cette opération est notamment conseillée si durant cette année 2025, votre situation financière a évolué, que ce soit à cause d'une augmentation de votre salaire, ou au contraire, si vos revenus ont baissé. L'administration ne prend en effet pas en compte elle-même ces changements durant l'année, et ne le fera que l'année prochaine.
Si vous avez vu vos revenus baisser, vous pourriez ainsi payer un peu trop chaque mois, et vous devrez attendre la rentrée prochaine pour recevoir un remboursement d'impôts. Et au contraire, si vous gagnez plus et gardez un taux inchangé, il vous faudra vous préparer à recevoir un reste à payer qui allégera votre compte bancaire à la fin de l'année prochaine.
Selon les informations de la DGFiP (Direction générale des finances publiques), 1,8 million de Français ont revu leur taux à la hausse en 2025, quand un peu moins de 1 million d'entre eux l'ont réduit.