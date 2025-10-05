Chaque année, des contribuables découvrent que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prélevée en même temps que la taxe foncière dépasse largement le coût réel du service. Selon un document de l’Ademe obtenu par Le Monde, plus de la moitié des intercommunalités collectent assez pour couvrir 100 % du coût réel, et certaines atteignent même 150 %. Dijon a enregistré 159 % en 2022, Mulhouse Alsace Agglomération 128 % et le Pays de Sommières 144 % en 2023.

Les collectivités expliquent ces excédents par leurs besoins d’autofinancement. Comme le rapportent nos confrères du Monde, à Val Vanoise (Savoie), le taux de couverture a oscillé entre 130 et 160 % ces dernières années. Cyril Colom, directeur général des services, précise : « Le fait de ne pas avoir baissé la taxe autant qu’on aurait pu le faire nous a permis de mettre de côté des sommes importantes, grâce auxquelles nous avons pu emprunter auprès des banques pour assurer le financement de plusieurs projets ». L’agglomération de Saint-Malo cite des investissements pour la collecte des biodéchets et des unités de valorisation énergétique, expliquant que maintenir une taxe élevée évite de recourir à des emprunts plus lourds pour les habitants.

Malgré ces justifications, le cadre légal reste strict. La loi interdit aux collectivités de générer des recettes au-delà du nécessaire pour couvrir les dépenses du service. En 2015, le Conseil d’État avait rappelé que le taux de couverture devait rester inférieur à 115 % du coût réel. Les associations de contribuables multiplient les recours, et certains habitants ont déjà obtenu la restitution de trop-perçus, comme à Nancy où 30 millions d’euros ont été remboursés en 2022 pour un taux de 159 % en 2018.