« Sur la base des éléments dont nous disposons à ce jour, nous n'avons trouvé aucun indice que ces incidents aient abouti à un accès non autorisé aux contenus d'enquête (graphes, notes ou dossiers), aux résultats de transactions ou de requêtes, aux mots de passe en clair, aux secrets d'authentification multifacteur ou aux jetons de session des utilisateurs », a déclaré Chainalysis.