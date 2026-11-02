C'est le comble. Une entreprise qui traque les pirates, se fait elle-même pirater. Alors, quels risques pour la sécurité de vos données et surtout, de votre argent ? Pour l'heure, les données volées semblent essentiellement être des informations des clients Chainalysis.
La société d'analyse de blockchains Chainalysis a annoncé vendredi avoir subi un incident de cybersécurité ayant entraîné une fuite de données. Si cet incident n'a pas de lien avec le piratage de Binance, il est d'autant plus dramatique que l'entreprise est spécialisée dans les transactions en cryptomonnaies et la lutte contre la criminalité financière.
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Des accès détectés en octobre
Selon Chainalysis, des attaquants extérieurs ont utilisé en octobre des « techniques agentiques offensives » pour accéder à ses systèmes et à certains de ses outils internes. La nature des techniques employées n'a pas encore été dévoilée par l'entreprise.
Les pirates ont pu consulter certaines données relatives aux utilisateurs de la plateforme : identifiants clients, noms complets, adresses e-mail et intitulés de rôle au sein de leur entreprise ou organisation.
L'entreprise indique en revanche ne disposer, à ce stade, d'aucun élément laissant penser que d'autres informations ont été touchées.
« Sur la base des éléments dont nous disposons à ce jour, nous n'avons trouvé aucun indice que ces incidents aient abouti à un accès non autorisé aux contenus d'enquête (graphes, notes ou dossiers), aux résultats de transactions ou de requêtes, aux mots de passe en clair, aux secrets d'authentification multifacteur ou aux jetons de session des utilisateurs », a déclaré Chainalysis.
Chainalysis prend des mesures
Chainalysis a envoyé un message d'alerte aux clients concernés. Elle leur demande de rester attentifs à toute demande inattendue de réinitialisation de mot de passe ou d'authentification, et leur recommande d'activer l'authentification à deux facteurs sur leur compte s'ils ne l'ont pas déjà fait.
Mais voilà, Chainalysis n'a pas des clients comme les autres. Parmi ces derniers figurent des banques, plateformes de cryptomonnaies, des forces de l'ordre et agences gouvernementales dans divers pays du monde. L'accès non autorisé à leurs noms et coordonnées les expose davantage à ces types d'attaques.
L'entreprise a par ailleurs fait appel à des experts en cybersécurité indépendants. Ils doivent l'aider dans l'enquête, examiner la sécurité de la plateforme, repérer d'éventuelles vulnérabilités et renforcer ses défenses.
Dans son message aux clients touchés, Chainalysis précise :
« Nous sommes en train de déterminer quels enregistrements concernant votre organisation ont été consultés et nous vous transmettrons un détail complet dès que cette analyse sera terminée. »
Un acteur des enquêtes sur la criminalité crypto
Les blockchains comme celle du Bitcoin enregistrent publiquement toutes les transactions, puis les chiffrent. Chainalysis regroupe des adresses en ensembles, les rattache à des entités réelles (plateformes d'échange, marchés du darknet, groupes sous sanctions) et signale les flux jugés à risque.
L'entreprise participe actuellement aux investigations sur les mouvements de fonds issus du piratage de Binance survenu la semaine dernière, attribué au groupe de cybercriminels nord-coréen TraderTraitor. Elle a décrit ce qu'observent ses enquêteurs : « des schémas de blanchiment jamais vus auparavant » avec les fonds dérobés.
« Des milliers de transactions en peu de temps laissent penser que les attaquants recourent à l'automatisation pour brouiller la piste des fonds. Plutôt que de simplement les transférer, ils les font circuler à plusieurs reprises entre des adresses, en renvoyant souvent des fonds vers des adresses utilisées plus tôt dans la séquence », a ajouté Chainalysis.