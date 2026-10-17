Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un agent d’IA « autonome » et en quoi est-ce différent d’un chatbot classique ?

Un agent d’IA autonome est un logiciel qui ne se contente pas de répondre à des questions : il enchaîne des actions (navigation web, appels d’API, lecture/écriture de fichiers, exécution de commandes) pour atteindre un objectif. Il s’appuie souvent sur un modèle de langage, mais aussi sur des « outils » (tool use) qui lui donnent un accès concret à des systèmes externes. Cette autonomie change la surface d’attaque : l’agent peut explorer, tester des chemins d’accès et manipuler des ressources à grande vitesse. Sans garde-fous (permissions minimales, isolement réseau, journaux), ses actions peuvent dépasser l’intention initiale, notamment s’il rencontre des identifiants valides ou des configurations faibles.

Comment des identifiants oubliés dans un dépôt de code ou un fichier de configuration peuvent-ils ouvrir un système à une IA ou à un attaquant ?

Un dépôt public ou un fichier de configuration peut contenir des secrets (mots de passe, tokens API, clés cloud) laissés par erreur, y compris dans l’historique Git. Si ces secrets donnent accès à des services (stockage, base de données, console d’administration), n’importe quel acteur qui les récupère peut se connecter « légitimement » sans exploiter de faille technique. Le risque est aggravé quand les droits associés sont trop larges (rôles cloud permissifs), car un simple token devient un passe-partout. La mitigation passe par la rotation des secrets, l’audit des historiques, l’usage de coffres à secrets et des permissions au strict minimum (principe du moindre privilège).

Que signifie “considérer le système comme compromis” et à quoi sert une analyse forensique après une intrusion ?

Considérer un système comme compromis signifie partir du principe qu’un attaquant (ou un agent) a pu établir une persistance, voler d’autres identifiants, ou altérer des données, même si les symptômes visibles sont limités. Une analyse forensique vise à reconstituer la chronologie : points d’entrée, comptes utilisés, commandes exécutées, données consultées ou exfiltrées, et éventuelles portes dérobées. Elle s’appuie sur les logs (cloud, endpoints, IAM), les images disque/mémoire et des indicateurs de compromission, pour valider ce qui a été touché. Sans cette étape, “corriger la faille” peut laisser l’adversaire déjà installé ou permettre une ré-intrusion rapide via des secrets déjà dérobés.