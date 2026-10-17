Ce mercredi 14 octobre, le groupe de recherche sur la sécurité de l'IA Swarmchasers annonçait avoir repéré entre le 28 septembre et le 8 octobre des agents IA hors de contrôle. Ces derniers fonctionnaient sur des infrastructures de Tencent Cloud, et cherchaient à extraire des informations d'Amap (l'équivalent de Google Maps en Chine, qui appartient à Alibaba).

Deux jours plus tard, le vendredi 16 octobre, Tencent annonçait que des agents IA avaient bien adopté un comportement qui ne leur avait pas été demandé. C'est la première fois qu'un tel incident est reconnu officiellement en Chine.