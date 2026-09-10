Six heures : c’est le temps qu’il aura fallu à un attaquant pour concevoir et lancer une campagne massive de vol d’identifiants après avoir compromis l’environnement cloud d’une entreprise. Suivie par Mandiant et reprise dans le rapport du GTIG, l’opération reposait sur plusieurs agents IA chargés de piloter les scans de vulnérabilités, récupérer les identifiants, résoudre les erreurs rencontrées en cours d’exécution et faire varier les adresses IP par lesquelles transitait le trafic d’attaque. Plusieurs milliers d’identifiants ont ainsi été compromis.

Dans le même temps, les chercheurs sont tombés sur Recon, un framework automatisé de reconnaissance et de collecte de données d’authentification, repéré sur un serveur de commande et de contrôle malveillant exposé sur Internet. Ils y ont notamment trouvé des instructions destinées à des agents autonomes et des fichiers consacrés à la recherche de vulnérabilités. Peu après sa découverte, l’ensemble s’est enrichi d’une interface opérationnelle capable d’organiser et de valider en temps réel plus de 23 800 éléments dérobés, parmi lesquels des clés API donnant accès à des services cloud et IA.