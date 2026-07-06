Dans le détail, JadePuffer aurait d’abord exploité une faille d’exécution de code à distance dans Langflow (CVE-2025-3248), un framework open source utilisé pour créer des applications liées aux LLM. Une cible intéressante pour les attaquants, puisque ce type d’instance peut concentrer des clés API, des identifiants cloud ou des secrets donnant accès à d’autres services.

À partir de ce premier accès, l’agent aurait mené seul le travail d’exploration : inventaire de l’environnement, recherche d’identifiants, repérage des services accessibles, puis sélection des cibles à privilégier. Sysdig indique aussi avoir retrouvé des charges utiles très commentées, avec des explications en langage naturel sur les actions menées, leurs objectifs et les corrections à apporter.

L’attaque aurait ensuite rebondi vers un serveur de production exposant une base MySQL et Alibaba Nacos, un outil qui aide les services d’une application à se trouver et à partager leurs paramètres de configuration. Après une tentative de connexion ratée sur Nacos, l’agent aurait modifié sa méthode et obtenu un accès fonctionnel en 31 secondes, signe d’une automatisation capable d’observer l’échec, d’en tirer une correction et de poursuivre l’intrusion.

JadePuffer serait alors passé à l’extorsion. L’agent aurait chiffré 1 342 éléments de configuration, détruit les originaux et laissé une demande de rançon. Pour autant, l’opération ne se serait pas tout à fait terminée comme prévu : d’après les chercheurs, la clé de chiffrement aurait été générée sans être stockée ni transmise aux attaquants, puis perdue aussitôt.

L’adresse Bitcoin affichée dans la demande de rançon correspondrait aussi à une adresse d’exemple très répandue dans la documentation Bitcoin, ce qui laisse penser que l’agent a pu reprendre un modèle générique plutôt qu’une vraie adresse de paiement. Une attaque pilotée par IA efficace dans son exécution, donc, mais pas encore très au point côté extorsion.