Quand les entreprises qui ont créé les agents IA qui dérivent se regroupent pour avertir qu’elles ont engendré des monstres, c’est qu’il y a urgence.

Elles sont nombreuses à avoir signé cette lettre ouverte, dont OpenAI et Anthropic, les éditeurs de ChatGPT et de Claude aux côtés de 126 signataires supplémentaires, dont des banques et des éditeurs de cybersécurité comme CrowdStrike, Cloudflare et Palo Alto Networks. Hugging Face a aussi signé le texte, deux mois après avoir subi l'intrusion par des agents d’OpenAI regroupés en essaim.

Le texte survient au lendemain d’un rapport dans lequel OpenAI a reconnu qu’elle aurait pu réagir plus tôt pour empêcher cette attaque. Les signataires demandent aux organisations, aux gouvernements et aux entreprises d’IA de traiter la cyberdéfense comme une priorité de direction immédiate.

