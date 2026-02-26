L'étude distingue deux familles technologiques. La "PredAI" ou l'IA prédictive, est fondée sur le machine learning. C'est la plus ancienne et la mieux établie. Certains éditeurs européens la déploient depuis plus de 15 ans pour analyser les comportements anormaux des utilisateurs, une technique appelée UEBA (User and Entity Behavior Analytics). Elle sert aussi à surveiller les flux réseau, à identifier des malwares ou encore à attribuer un score d'urgence aux alertes pour que les analystes traitent en priorité les plus dangereuses.

La GenAI, ou l'IA générative, on la connaît depuis quelques années, c'est celle des assistants conversationnels ; elle joue un rôle complémentaire. Elle ne détecte pas à proprement parler, mais aide les analystes à aller plus vite. Elle peut rédiger un rapport d'incident, proposer des pistes d'investigation, construire des règles de détection ou développer des "parsers", ces petits programmes qui permettent d'intégrer les journaux d'événements de nouvelles sources dans le système d'analyse. Sa maturité reste toutefois inégale selon les éditeurs et les pays.