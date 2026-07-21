Le dernier point, tout aussi important, concerne la confidentialité. Car pour évaluer un produit, un organisme notifié doit avoir accès à ses secrets de fabrication, et parfois à des failles de sécurité pas encore rendues publiques, des informations forcément sensibles, qu'il doit impérativement protéger. D'où des règles strictes, comme le chiffrement des données, la signature d'un accord de confidentialité avant tout accès à un dossier, et la vigilance renforcée dès qu'un sous-traitant intervient dans la chaîne. Une fois le produit jugé conforme, il n'y a pas besoin d'apposer le logo CE sur chaque appareil séparément, il peut figurer directement sur la déclaration de conformité, le document officiel qui atteste que toutes les règles ont bien été respectées. Il va falloir tenir les délais désormais, puisqu'à partir du 11 décembre 2027, cette conformité ne sera plus une option, mais une obligation pour tous les produits numériques vendus en Europe.