Alors qui va veiller à ce que ce nouveau droit soit vraiment respecté par les fabricants ? On a déjà un peu répondu à la question, mais pour être très clair, en France, c'est l'ARCEP qui a été désignée pour ce rôle par un projet de loi déposé au Sénat le 10 novembre 2025. Elle est devenue compétente sur la quasi-totalité du texte, à l'exception d'un volet spécifique du règlement qui relève d'une autre autorité, avec une mission prioritaire de s'assurer que les données circulent bien entre les entreprises et leurs clients, notamment sur le marché des objets connectés.