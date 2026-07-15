Sur les cinquante principaux fournisseurs de logiciels de l'Ugap, la centrale d'achat public, près de 80 % des achats profitent à des entreprises américaines. Microsoft, VMware et Oracle trustent la quasi-totalité de ces marchés. Au total, les administrations dépenseraient chaque année au moins 1,5 milliard d'euros dans des logiciels extra-européens, dont un milliard, selon les calculs des députés, pourrait basculer vers l'open source dès aujourd'hui, sans attendre le grand soir législatif. En face, la contribution des GAFAM à l'économie française reste dérisoire au regard de leur activité. Leur valeur ajoutée réalisée sur le territoire ne dépasserait pas 9 à 28 % de leur chiffre d'affaires, contre 42 % en moyenne dans le secteur des plateformes et du cloud, et 49 % dans celui des logiciels. Avec un impôt sur les sociétés jugé très faible au regard de leur activité, la taxe sur les services numériques chère à Bruno Le Maire, qui a généré 542 millions d'euros en 2025, apparaît aux yeux des rapporteurs comme une source de recettes désormais incontournable pour la collectivité.