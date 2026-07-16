Sur le terrain, ça donne quoi ? Fin 2025, 94 % des abonnés à une box internet en France avaient déjà IPv6 activé, contre 83 % pour les utilisateurs de forfaits mobiles. Cet écart s'explique surtout par le renouvellement plus rapide du parc de box par rapport aux vieux smartphones encore en circulation. La progression a en tout cas été portée par une vraie accélération chez certains opérateurs, puisque SFR a gagné 26 points en un an sur le fixe, quand Free en a gagné 48 sur le mobile, preuve que le rattrapage peut aller très vite une fois enclenché. Résultat de ces efforts cumulés, la France a dépassé l'Inde et l'Allemagne en novembre 2025 pour prendre la tête du classement mondial, avec un taux d'adoption global de 75,6 % en mars 2026, tous types de connexions confondus. Il y a un an, elle n'était qu'en seconde position, avec 68,6 % d'adoption.