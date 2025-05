En théorie, l’IPv6 devait prendre le relais depuis longtemps. Ce protocole, finalisé en 1998, promettait un espace d’adressage quasiment infini et une connectivité plus simple. Mais ça, c'est la théorie. Et on le sait, parfois, la pratique est bien moins aisée à voir le jour. C'est bien le cas ici avec l'IPv6. Plus de vingt ans après sa création, il n’a toujours pas supplanté l’IPv4. Ce dernier continue de gérer près de la moitié du trafic mondial. Les solutions mises en place pour allonger sa durée de vie ont retardé la transition. À cela s’ajoute le coût d’une migration à grande échelle, souvent difficile à justifier pour des structures qui fonctionnent encore avec des systèmes basés sur IPv4. Tant que le protocole historique remplit son rôle, même de manière imparfaite, les entreprises prennent leur temps. Et l’Internet mondial tourne toujours.