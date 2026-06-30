Que vous soyez dans une voiture, sur un scooter ou au guidon d'un vélo connecté, vos données de localisation, captées par les capteurs GPS embarqués dans le véhicule, permettent de retracer vos déplacements, et donc de deviner votre domicile, votre lieu de travail ou vos habitudes de vie. Après une consultation publique lancée en mars 2025 auprès des constructeurs, des loueurs de flotte et des fournisseurs de services télématiques, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, publie ce mardi 30 juin 2026 sa recommandation définitive sur les véhicules connectés. Elle précise noir sur blanc dans quels cas le consentement du conducteur devient obligatoire, et comment les professionnels du secteur doivent désormais mieux protéger ces données sensibles au quotidien.