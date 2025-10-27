Six millions de véhicules électriques circulent aujourd'hui dans l'Union européenne, alimentés par un réseau toujours plus dense de bornes connectées. Si la transition est en route, elle s'accompagne d'un effet pervers et du fameux adage qui dit que les pirates informatiques sont des opportunistes. Les bornes de recharge, désormais connectées à des applications et des systèmes de paiement en ligne, attirent plus que jamais l'attention des hackers. L'entreprise miio, spécialisée dans la recharge électrique, a décidé ce lundi de briser le silence sur ces nouvelles menaces et de livrer de précieuses recommandations.