Pour contrer la menace, quelques réflexes simples peuvent faire la différence. « Ne jamais cliquer sur un lien dans un message » rappelle Benoit Grunemwald, qui conseille également de « se rendre directement dans l'application, vérifier l'identité de l'expéditeur et privilégier les accès directs aux sites officiels ». Des gestes de prudence qui, aujourd'hui plus que jamais, doivent devenir automatiques pour tout internaute, qu'il soit client d'Indigo ou non.