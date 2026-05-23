Si les métadonnées sont si déconsidérées, c’est d’abord parce que le mot lui-même induit en erreur. « Métadonnée » sonne comme une information annexe, un petit supplément administratif collé au vrai sujet. Dans l’imaginaire collectif, le message lui-même porterait toute la valeur, tandis que le reste servirait seulement à l’acheminer.

On reprend donc les bases. Une métadonnée correspond bien à ce qui accompagne une action numérique. Elle renseigne l’heure d’un échange, l’adresse IP de l’émetteur et celle du destinataire, le réseau emprunté, l’appareil depuis lequel une connexion a eu lieu, la durée d’un appel, le rythme de répétition d’une interaction ou encore les services et serveurs par lesquels une requête a transité. Elle ne livre pas le contenu brut de ce qui a été écrit, consulté ou transmis, mais elle situe l’action, la relie à d’autres, et lui donne donc un contexte.

Ainsi, une connexion récurrente à une application de santé, des recherches répétées autour d’un crédit immobilier, des visites tardives sur des sites d’emploi, des trajets qui se répètent chaque matin, des appels plus fréquents à un même contact ou des téléphones qui se déplacent souvent ensemble ne diront certes pas « voici ce que cette personne pense », mais « voici ce qui l’occupe, où elle va, quand elle agit, quels liens comptent, quels moments structurent ses journées »

Les métadonnées ne donnent donc pas accès à l’intime par la porte principale, mais par une cartographie des habitudes, des présences et des relations, ce qui en fait une donnée tout sauf secondaire.